Bahn bohrt ab August entlang der geplanten Trasse im Kreis Hersfeld-Rotenburg

Von: Clemens Herwig

Im August geht es los: Dann starten Bohrungen für die Schnellzugstrecke.

Die Bahn will ab August mit 125 Tiefbohrungen entlang der bisher geplanten Schnellzugstreck Fulda-Gerstungen beginnen, um die Bodenverhältnisse zu erkunden.

Hersfeld-Rotenburg – Das Megaprojekt Fulda-Gerstungen wird ab August erste Spuren im Landkreis Hersfeld-Rotenburg hinterlassen, die über Trassenkorridore auf einer Karte hinausgehen. Mit 125 Tiefenbohrungen sollen entlang der bisher geplanten Schnellzugstrecke dann Informationen zu den geologischen Verhältnissen gewonnen werden. Die sogenannten Baugrunduntersuchungen sollen den Planern bei der Erarbeitung des genauen Verlaufs von Bahngleisen und Tunneln helfen. Ende 2025 soll die exakte Trasse durch den Kreis stehen.

Begonnen wird mit den Proben zur Bodenbeschaffenheit zwischen Langeschwarz (Landkreis Fulda) und Ronshausen. Die Bohrpunkte seien gutachterlich festgelegt und sollen künftig mit mehreren Geräten gleichzeitig entlang des Trassenkorridors im Abstand von etwa 200 bis 300 Metern stattfinden.

Laut Bahn werde größtenteils auf öffentlichen Wegen und bis zu 240 Meter in die Tiefe gebohrt. Zum Teil seien auch Untersuchungen auf beispielsweise gemeindeeigenen Fläche oder Privatgrundstücken nötig. Die Eigentümer seien informiert, heißt es auf Nachfrage.

Die entnommenen Bohrkerne würden dann meterweise in sogenannte Kernkisten gefüllt und mit Gutachten ausgewertet. Zudem gebe es umfangreiche labortechnische Untersuchungen. Rund 50 der Bohrpunkte will die Bahn außerdem zu Grundwassermessstellen ausbauen. Bis Mitte 2024 sollen die Bohrungen abgeschlossen sein, heißt es von den Planern.

Besondere Aufmerksamkeit erforderten die für die Neubaustrecke geplanten langen und streckenweise sehr tief liegenden Tunnel. Mit rund 14 Kilometern im Haunetal und circa neun Kilometern zwischen Bad Hersfeld und Ronshausen gehörten sie zu den längsten Tunneln, die von der Bahn derzeit deutschlandweit geplant seien. Länger als 14 Kilometer ist derzeit nur der Erzgebirgstunnel auf der Schnellfahrstrecke Dresden-Prag vorgesehen, der aber rund elf Kilometer über tschechischen Boden führt. Hinzu kommt, dass die zweigleisige Neubaustrecke durch DB-Regularien in Tunneln dieser Länge in zwei getrennten Röhren gebaut werden muss. „Das wurde beim Trassenfindungsprozess bereits berücksichtigt“, so die Bahnsprecherin. Insgesamt sind rund 28 Kilometer Tunnel durch den Landkreis vorgesehen – bei elf Kilometern freier Strecke.

Bereits im Sommer 2022 erfolgte die Vergabe der Bohrleistungen, das anschließende Genehmigungsverfahren habe sich „auch aufgrund der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse“ sowie des Heilquellenschutzgebietes in Bad Hersfeld als wesentlich komplexer herausgestellt, als erwartet. Die sogenannte Vorzugsvariante mit einem ein Kilometer breiten Trassenkorridor steht seit März 2022 fest. Fernverkehrshalt bleibt Bad Hersfeld.

Zuletzt hatten die Bebraer Ortsgruppe der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Fahrgastverband Pro Bahn die Bahn-Pläne erneut kritisiert. Bemängelt werden etwa zu geringe Kapazität der Gleisanlagen im Bahnhof Bad Hersfeld und Einfädelungsprobleme zwischen Ronshausen und Hönebach. Die Bahn betont die frühe Projektphase und verweist auf Zugzahlenprognosen des Bundes. Änderungen würden in der weiteren Planung berücksichtigt. (Clemens Herwig)