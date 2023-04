Barbara Mattes wird neue Bezirkskantorin

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Greift künftig als Rotenburger Bezirkskantorin in die Tasten: Barbara Matthes wird am Wochenende aus ihrem bisherigen Amt als Gemeindekantorin in Philippsthal und Heimboldshausen verabschiedet. © Jan-Christoph Eisenberg

Ihre bisherige Stelle als evangelische Gemeindekantorin in Philippsthal und Heimboldshausen hat Barbara Matthes im Januar 2002 angetreten – zeitgleich mit der Einführung des Euro als gundlegender Umstrukturierung des Finanzsystems.

Philippsthal/Rotenburg – Ein ähnlich tief greifender Wandel der innerkirchlichen Strukturen wegen geringerer finanzieller Spielräume sorgt nun dafür, dass die 56-Jährige beruflich Abschied aus dem Werratal nimmt: Infolge von Sparmaßnahmen fallen in der Landeskirche von Kurhessen-Waldeck die bisherigen Gemeindekantorate weg. Barbara Matthes wechselt zum 1. Mai nach Rotenburg, wo sie als Bezirkskantorin die Nachfolge von Christian Zierenberg antritt.

„Veränderung ist letztendlich der rote Faden, der sich nicht nur durch mein persönliches Leben, sondern auch durch die Arbeit im Kantorat zieht“, sagt die Kirchenmusikerin auch mit Blick auf den sich kontinuierlich vollziehenden Wechsel von Chor- und Flötengruppen-Mitgliedern sowie Orgelschülern.

„Andere Gesichter als Gegenüber führen auch zu anderen Ideen. Aus diesem Fluss ragen immer wieder Höhepunkte heraus“, betont die Kirchenmusikerin, die in einer Pfarrerfamilie an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg aufgewachsen ist und im Werratal mit mehr als 21 Jahren die bislang größte Zeitspanne am Stück verbracht hat.

Nach Kindheit und Jugend im ländlichen Raum mit schlechteren Ausgangsbedingungen als ihre Kommilitonen aus den Ballungsräumen ins Kirchenmusikstudium in Esslingen gestartet zu sein, war für Barbara Matthes einer der Beweggründe, als Kantorin nicht in der Großstadt arbeiten zu wollen: „Auch auf dem Land müssen die Menschen die Chance bekommen, qualitativ gute Musik zu machen“, unterstreicht sie. Nach Stationen in Nordrhein-Westfalen und Thüringen kam Barbara Matthes 2002 in die Gemeinde Philippsthal – und war sofort fasziniert von der besonderen Akustik der Schlosskirche. Auch die Vleugels-Orgel, deren zweiter Bauabschnitt in Form des dritten Manuals in ihrer Dienstzeit fertiggestellt wurde, habe die Stelle attraktiv für hauptamtliche Kirchenmusiker gemacht.

Neben dem Orgelspiel in Philippsthal und Heimboldshausen gehörten die Leitung von Kantoreichor und Blockflötenensemble, die Konzert-Organisation, die Koordination der musikalischen Gruppen, das Singen mit Kindern und der Orgelunterricht zu ihren Aufgaben. Ergänzend zu ihrer 80-Prozent-Stelle war die 56-Jährige zudem Dozentin bei der Musikschule des Wartburgkreises.

Gerne erinnere sie sich an die Großaufführungen mit den Kinderchorgruppen, fünf Oratorien mit Projektchor, Solisten und großem Orchester, die mit Orgelmusik untermalte Pantomine-Vorstellung des Pavillontheaters, ein Kreisflötentreffen in Heimboldhausen, Konzerte in beiden Kirchen und die Motorradgottesdienste im Schlosshof.

Die Gottesdienstbegleitung an der Orgel wird auch in Rotenburg zu ihren Aufgaben gehören, während die dortigen Gesangsensembles unter der bewährten Leitung von Eva Gerlach-Kling und Christian Zierenberg bleiben.

Als Bezirkskantorin will Barbara Matthes auch in der Fläche präsent sein und wird damit viel Zeit auf der Straße verbringen. Mit ihrem Bad Hersfelder Kollegen Sebastian Bethge teilt sie sich den Kirchenkreis Hersfeld-Rotenburg nun nicht mehr geografisch, sondern nach Aufgabenbereichen. Zu den Arbeitsschwerpunkten der Rotenburger Kantorin gehören etwa die Flötengruppen, überörtliche Konzert- und Chorprojekte sowie das Heranführen von Kindern und Jugendlichen ans Orgelspiel. Eine der wichtigsten Aufgaben sei aber die Vernetzung zur Unterstützung und Beratung der Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden, denen mit dem Wegfall hauptamtlicher Stellen eine noch größere Bedeutung für den Erhalt kirchenmusikalischer Angebote zukomme.

In ihrer neuen Funktion wird Barbara Matthes damit weiterhin beruflichen Kontakt mit ihrer bisherigen Wirkungsstätte haben. In Philippsthal wohnt die Mutter dreier erwachsener Kinder und zweifache Großmutter vorerst auch noch und bereitet dort bis 2024 die künftige, ehrenamtliche Leiterin der Kantorei Kreuzberg auf ihre Aufgabe vor.