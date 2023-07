129 neue Mitglieder mit Wette gewonnen: Jahreshauptversammlung der Bebraer Feuerwehren

Von: Herbert Vöckel

Auf einen Blick: Die geehrten Feuerwehrfrauen und -männer der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bebra nach der Übergabe der Auszeichnungen in der gemeinsamen Jahreshauptversammlung in Blankenheim. © Herbert Vöckel

„Ihr macht einen tollen Job! Bebra ist stolz auf euch!“ – Mit diesen Worten begrüßte Bebras Bürgermeister Stefan Knoche am Freitagabend die Einsatzkräfte in der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der Bebraer Feuerwehren im Festzelt in Blankenheim.

Blankenheim – Das vergangene Jahr sei aus Sicht der Brandschützer ein ereignisreiches gewesen, wobei ihnen einiges aus den vergangenen Monaten in Erinnerung geblieben sei. Dazu gehörten Einsätze, die sie nachdenklich gestimmt und traurig gemacht hätten, wie das dramatische Geschehen an den Breitenbacher Seen mit dem Fünf-Stunden-Einsatz und der tragische Verkehrsunfall auf der B 27 nur ein paar Tage später.

Auf der anderen Seite erinnerte sich der Bürgermeister gern an die Feuerwehrwette. Dieses Ereignis mit dem Medienecho deutschlandweit habe die Wehr Bebra in den vergangenen zwölf Monaten berühmt gemacht und neue Kameraden gebracht. Damit habe sich die Einsatzgruppe der Eisenbahnerstadt das Prädikat „Feuerwehr des Monats in Hessen“ verdient.

Einfach grandios, fand das der Bürgermeister, der sich schon auf das Stadtfest freut, wenn am kommenden Freitag sein Rotenburger Kollege Christian Grunwald die Wette einlöst und das Fass Bier nach Bebra bringt. Alle seien dazu eingeladen. Die Freiwillige Feuerwehr bezeichnete der Verwaltungschef als einen besonderen Verbund von Fachleuten aus vielen unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichsten Lebenserfahrungen und Fähigkeiten, die zusammen wirken und auch zusammen wirken müssten.

Sie würden sich einbringen mit allem, was sie haben, dabei die Familie und den Arbeitsplatz verlassen und viel Zeit opfern für ihren Dienst für die Allgemeinheit. Das verdiene Respekt und Anerkennung, betonte Knoche.

Wette gewonnen

Für Stadtbrandinspektor Mike Heckroth war die mit der Stadtentwicklung Bebra (SEB) auf den Weg gebrachte Wette zur Mitgliederwerbung ein voller Erfolg. Innerhalb der Wettzeit habe die Feuerwehr Bebra über alle Altersgruppen hinweg 129 neue Mitglieder gewonnen. In der Gruppe der Erwachsenen (18 bis 65 Jahre) habe sich die Zahl der Einsatzkräfte trotz 13 Abgängen um 52 auf nunmehr 293 erhöht. Über alle Gruppen hinweg stieg die Zahl der Aktiven innerhalb von 15 Monaten von 370 auf jetzt 488 an.

Heckroth stellte zudem die Personalstatistik unterteilt in die Kernstadt und die Stadtteile vor, wobei die kleineren Orte mit höheren Prozenten bei den Einsatzkräften im Bezug zu den Einwohnerzahlen glänzten. Auch im Bereich der Feuerwehrvereine stellte der Stadtbrandinspektor eine positive Veränderung fest. Im ausgewerteten Zeitraum habe sich die Zahl der Neuanmeldungen um 135 auf nunmehr 1256 Mitglieder und damit um 12,04 Prozent im gesamten Stadtgebiet erhöht.

Es werde nun die Aufgabe der Feuerwehr sein, die Entwicklung durch Maßnahmen wie Mitgliedererhalt, Entlastung der Führungskräfte im Bereich Verwaltungsaufgaben, bedarfsgerechte Ausstattung und eine gute Ausbildung weiter am Laufen zu erhalten und weiter auszubauen, erklärte der Stadtbrandinspektor.

Wie wichtig diese Forderungen sind, zeigte seine nächste Statistik mit 184 Einsätze im Berichtszeitraum, die sich aufteilen in 23 Unwettereinsätze, sechs Verkehrsunfälle, 33 Brandeinsätze, 17 Ölspuren und 105 sonstige Einsätze. Nach Einsatzberichten ergeben sich daraus 235 Einsätze mit 252 Einsatzstunden und 3110 Personalstunden sowie zusätzlich 76 Personalstunden für die Bereitschaft in der Unterkunft. Einige Einsätze, die in Art und Umfang die Einsatzkräfte herausforderten, wie ein Wohnungsbrand im März 2022.

Im Bereich Lehrgänge nahmen die Einsatzkräfte laut Heckroth an 71 Ausbildungen auf Kreisebene und an der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS) teil. Nach 13 Grundausbildungen waren das zahlreiche weitere Lehrgänge, zum Beispiel für Atemschutzgeräteträger.

In den Dienst gestellt wurden zudem ein Kommandowagen und neue Feuerwehrfahrzeuge in der Kernstadt, Blankenheim und Solz. Ferner gab es neue Atemschutzgeräte, Einsatzspinde, persönliche Schutzausrüstungen und weitere Löschwasserbehälter für den Einsatz bei Wald- und Vegetationsbränden.

Aktuell werde der Aufgabenbereich Planung Neubau von Feuerwehrgerätehäusern in Blankenheim, Bebra-Kernstadt und Bebra-Nord in Zusammenarbeit zwischen dem Bauamt und der Feuerwehr vorangetrieben. Für die Auszeichnung „Feuerwehr des Monats März 2023“ werde am 27. Juli um 18 Uhr der Staatssekretär Stefan Sauer vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport nach Bebra kommen, kündigte Heckroth an.

Mit dem 28. und 29. Juni 2024 in Gilfershausen gab der Stadtbrandinspektor auch schon den Termin für den nächsten Stadtfeuerwehrtag mit Jahreshauptversammlung bekannt.

In Grußworten würdigten den Einsatz und die Aktionen der Bebraer Feuerwehren Landrat Torsten Warnecke, Stadtverordnetenvorsteherin Stefanie Koch und Ortsvorsteher Reinhold Sippel sowie Kreisbrandinspektor Marco Kauffunger und Kreisjugendfeuerwehrwart Stephan Albracht.

Überraschung: Stefan Pruschwitz (links) von der Stadtentwicklung Bebra (SEB) verteilte bunte Zuckertüten, prall gefüllt mit Getränkechips, an die Wehrführer. © Herbert Vöckel

Ehrungen Land Hessen

Neun Feuerwehrkameraden erhielten die höchste Auszeichnung: Matthias Kaiser, Volker Keidel, Oliver Nagel, Christian Rehwald, Thomas Schmidt, Sascha Schöße, Torsten Siebert (alle Bebra-Kernstadt), Uwe Salzmann und Ulrich Trieschmann (beide Bebra-Süd) das goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande.

Das Land Hessen würdigte mit der Verleihung den Einsatz der Jubilare für mindestens 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Timo Forth, Michael Krause, Christopher Sauer (alle Bebra-Kernstadt), Ingo Hollstein (Bebra-Nord), Heiko Schäfer und Mirko Selke (beide Bebra-Süd) sind seit 25 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst tätig. Diese lange Zeit des Einsatzes belohnte das Land Hessen mit dem silbernen Brandschutzehrenzeichen an Bande.

In der Versammlung zeichneten Warnecke und Kauffunger ferner langjährige Einsatzkräfte mit Anerkennungsprämien aus: Frank Rosier, Uwe Salzmann, Ulrich Trieschmann und Burkhard Wills (alle 40 Jahre aktiver Feuerwehrdienst), Michael Hartig, Thomas Hauff, Carina Jeppe, Markus Prenzel und Günter Riemann (alle 30 Jahre), Florian Apel, Silke Germeroth, Roland Mohr, Florian Pflug, Patrick Schlegel und Sebastian Schulz (alle 20 Jahre) sowie Mark Gillmann, Theresa Rimbach, Nikolas Schade, Florian Schellhase und Anna Serenkov (alle zehn Jahre).

Ehrungen Stadt Bebra

Für zehn Jahren ehrenamtlichen Einsatz als Wehrführer wurde Gunter Degenhardt von der Stadt Bebra ausgezeichnet. Bürgermeister Knoche und Stadtbrandinspektor Heckroth ernannten zudem Rene Wagner zum Wehrführer in Blankenheim und beförderten ihn zum Brandmeister. Ernannt wurden ferner Sabrina Pflug zur Stadtjugendfeuerwehrwartin und Christian Soldan als ihr Stellvertreter sowie Andre Hauseur als Stadtkindergruppenleiter und Rene Altmann als Stellvertreter. Überrascht wurden die Einsatzkräfte zum Schluss der Versammlung von Stefan Pruschwitz von der Stadtentwicklung Bebra (SEB), der bunte Zuckertüten, gefüllt mit Getränkechips, zur Weitergabe den Wehrführern überreichte.

