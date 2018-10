31-Jähriger aus Ronshausen am Bahnhof Bebra mit Messer bedroht

Polizei sucht Zeugen

+ © dpa Am Bahnhof in Bebra zückte ein Unbekannter ein Messer. © dpa

Bebra. Ein 31-Jähriger aus Ronshausen ist am Samstag gegen 23.20 Uhr am Bahnof in Bebra von einem bisher noch Unbekannten mit einem Messer bedroht worden.