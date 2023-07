„Abitur öffnet Türen im Leben“: Fachoberschüler in Bebra erhielten ihre Abschlusszeugnisse

Von: Carolin Eberth

Sie haben es geschafft: Die Fachabiturienten der Beruflichen Schulen in Bebra bekamen jüngst ihre Abiturzeugnisse feierlich überreicht. © Peter Knierim

Die Aula der Beruflichen Schulen Bebra war jüngst für den feierlichen Anlass der Fachabiturzeugnisübergabe mit zahlreichen Gästen gut gefüllt.

Bebra – Schulleiterin Ivonne Buchenau freute sich in ihrer Begrüßung besonders darüber, dass es eine Veranstaltung ganz ohne Hygieneregeln sein durfte. Die Erleichterung darüber und die Vorfreude den Absolventen die Zeugnisse zu überreichen waren deutlich zu spüren.

Zu Beginn begrüßte die Schulleiterin neben den Fachabiturienten die Familien und Freunde, sowie die zahlreichen Ehrengäste. Neben Landrat Torsten Warnecke waren auch Stefan Knoche, der Bürgermeister der Stadt Bebra, Helmut Spanel, der neue Vorsitzende des Fördervereins der Beruflichen Schulen sowie Claudia Scholz von der Sparkasse gekommen.

Musikalisch begleitet wurde die Zeugnisübergabe von der neuen Schülerband der Beruflichen Schulen mit Schülern der Qualifizierungsphase des Beruflichen Gymnasiums unter der Leitung von Cornelius Reiser und Dirk Morgner.

In ihrer Festrede blickte Ivonne Buchenau zurück auf zwei Schuljahre, in denen sich die Absolventen vielen Herausforderungen gestellt hatten. Sie erläuterte den Begriff der Reife und verwies auf das Zeugnis, welches den ehemaligen Schülern eine Fachhochschulreife bescheinigt. Anschließend erinnerte sie daran, dass alle nach dem mittleren „Reifegrad“ eine bewusste Entscheidung getroffen hatten und sich für die Fachoberschule in Bebra mit dem Schwerpunkt Wirtschaft oder Gestaltung angemeldet hatten.

Viele Hürden wurden genommen, nach einem Jahr Praktikum mit nur zwei Schultagen, haben alle Anwesenden die Versetzung in die 12. Klasse geschafft und konnten sich gemeinsam mit den Lehrern auf die Abschlussprüfungen im Mai 2023 vorbereiten.

In diesem Zusammenhang bedankte sich Buchenau herzlich bei allen Kollegen, die in der Fachoberschule unterrichteten und lobte die gute Vorbereitung, die dazu beigetragen habe, dass die Absolventen ihre Zeugnisse in Empfang nehmen konnten.

Torsten Warnecke schloss sich dem Lob der Schulleiterin an und betonte die Bedeutung jeder einzeln Station im Leben. Er wies daraufhin, dass ein Fachabitur viele Türen im Leben öffnen kann, unabhängig davon, ob man sich für eine Ausbildung oder ein Studium entscheidet.

Helmut Spanel vom Förderverein und Bürgermeister Stefan Knoche beglückwünschten die Absolventen zu den Leistungen und zum großen Ganzen, dem Fachabitur. Die Belohnung für 12 Jahre lernen, sich immer wieder motivieren und nie aufgeben. Beide waren sie sich einig, die Fachabiturienten können stolz auf ihre Leistungen sein. Claudia Scholz von der Sparkasse hatte an diesem Abend eine besondere Aufgabe, sie ehrte Christian Merbach für sein besonderes hohes soziales Engagement.

Er hatte sich in den vergangenen zwei Jahren in einem besonderen Maß für seine Klassenkameraden eingesetzt und durch seine Aufgeschlossenheit und sein überlegtes und selbstständiges Handeln andere Mitschüler positiv beeinflusst. Dafür wurde ihm an diesem Abend eine besondere Ehre zuteil und er wurde mit einem Preis ausgezeichnet.

Im Anschluss an die Festrede und die Grußworte übernahm Roberto Weyh in seiner Funktion als Abteilungsleiter, die Übergabe der Fachabiturzeugnisse. Zusammen mit den Klassenlehrerinnen Susanne Viereck-Tesch, Judith Sperlich und Sandy Hergenhan wurden alle Zeugnisse feierlich überreicht. Besonders freuen über die besten Leistungen des Jahrgangs durften sich Annika Karoline Klee (1,4), Celine Däche und Noureddin Jawad (beide 2,0), Ruth Sophie Hoffmann und Aurora Meri Bianco (beide 2,1).