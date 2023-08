Anger-Parkanlage in Bebra soll neuen Anstrich bekommen

Von: Clemens Herwig

Frische Gesichter, frische Ideen: Der Anger liegt prominent und hat noch Potenzial. So sollen etwa die Wege nicht mehr im Zickzack durch den Park führen. Involviert sind auch Thomas Hartig von der Stabsstelle Strategie und Projekte (links) und Bebras neuer Klimaschutzmanager Julian Schulze. © Clemens Herwig

Die Stadt Bebra will mit Fördergeld die Parkanlage Anger umgestalten. Vor allem für die Wege und den Bach gibt es einige Ideen.

Bebra – Wer die Innenstadt kennt, kennt den Anger: Der Park an der Nürnberger Straße liegt im Herzen von Bebra, der Spielplatz ist laut Verwaltung der beliebteste in der Kernstadt. Dennoch hat die 7500-Quadratmeter-Anlage bei der Attraktivität noch Luft nach oben. Nun soll sie umgestaltet werden.

Der Anger sei wichtig zur Naherholung und für die Aufenthaltsqualität, sagt Thomas Hartig von der neuen Bebraer Stabsstelle Strategie und Projekte. Die meisten Projekte zur Umgestaltung laufen über das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“, in den Anger sollen rund 130 000 Euro investiert werden. Die Förderquote liegt bei bis zu 90 Prozent. Die Pläne in der Übersicht:

Das Mobiliar: Im Park gibt es sechs unterschiedliche Bänke, die einheitlich werden sollen – die restlichen Bänke in der Innenstadt sollen folgen. Ob und wie im Park eine Toilettenanlage entstehen könnte, wird noch diskutiert.

Das Lichtnetz: In der Mitte des Angers soll ein Mast mit LED-Lichterketten bei Veranstaltungen für Beleuchtung sorgen. Ob das Netz bis in die Äste der Bäume reicht oder eine Art „Lichter-Tippi“ im Park entsteht, ist noch offen.

Mehr Natürlichkeit: Der Solzbach soll künftig nicht mehr schnurgerade verlaufen, sondern sich etwas mehr durch den Park schlängeln. Der gepflasterte Fußweg wird etwa zur Hälfte entsiegelt. © Clemens Herwig

Wege sollen gerader werden, Bach soll sich winden

Die Wegführung ist derzeit etwas abenteuerlich. Im Zickzack führt das Pflaster von der Nürnberger Straße durch den Park in Richtung Friedrichstraße. Fußgänger, darunter viele Berufsschüler, kürzten daher gern quer über die Wiese ab. Künftig soll der Weg direkter durch den Park führen, ohne die Spielfläche völlig zu zerschneiden.

Genau das Gegenteil geplant ist für den Solzbach: Statt wie bisher schnurgerade zu verlaufen, soll er sich ein Stück weit durch den Park winden. Gefördert wird das über das Landesprogramm „100 Wilde Bäche“. Die Herausforderung, bei der Nähe zum Spielplatz für Sicherheit zu sorgen, hat die Verwaltung im Blick – es liefen entsprechende Prüfungen.

Auch die Untere Naturschutzbehörde hat Mitspracherecht. Am Bach könnte zudem ein Bereich mit Schwerpunkt Umweltbildung entstehen: Vorstellbar sei etwa ein Bienenlehrpfad, „sehr gern in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren“, so Hartig.

Zurück zur Natur: Etwa die Hälfte des Pflasterwegs entlang der Solz soll entsiegelt werden und einem Rasenpfad beziehungsweise einem Weg mit sehr feinem Schotter weichen.

Zudem sollen eine mobile Bühne und weitere Ausstattung für Veranstaltungen angeschafft werden, die in der gesamten Innenstadt zum Einsatz kommen.

Soll bunter werden: Ein Verteilerkasten ist bereits bunt, die weiteren grauen Klötze auf dem Gelände sollen beim Spielplatzfest mit Graffiti besprüht werden. © Clemens Herwig

Aufschub der Fördermittel bereits in Aussicht

Laut Förderbescheid müssten die Projekte bis Jahresende fertig sein. Daraus wird nichts – die Corona-Zeit sowie das Abstimmen mehrerer Zuständigkeitsbereiche hätten das Vorankommen ausgebremst, sagt Thomas Hartig.

Beteiligt bei der Stadt sind seine Stabsstelle, die Stadtentwicklung SEB, Bauhof, Bauamt und der Fachbereich Generationen. Das Wirtschaftsministerium habe allerdings bereits einen Aufschub bis Ende 2024 in Aussicht gestellt.

Das Förderprogramm Das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ soll Kommunen aus der Corona-Flaute helfen. In Bebra stehen insgesamt rund eine halbe Million Euro zur Verfügung. Neben dem Anger sollen beispielsweise auch der Amalienplatz und die Drehscheibe am Lokschuppen profitieren, die künftig den Park-and-Ride-Platz mit der Bahnhofsunterführung verbinden soll.

Stadt Bebra weist Kritik zurück

Dass der Anger in den Fokus rückt, wird in den Augen mancher Zeit – es gibt auch Kritiker der Anlage. Besucher hinterließen dort regelmäßig ihren Müll und nutzten den Park als öffentliche Toilette, klagte etwa eine Leserin jüngst nicht zum ersten Mal gegenüber unserer Zeitung.

Die Stadt weist das entschieden zurück: Die Mülleimer würden täglich geleert, die Anlage selbst unterliege einer wöchentlichen Kontrolle. Ein erhöhtes Müllaufkommen sei dabei nicht aufgefallen. Hilfspolizisten hätten den Anger in regelmäßigen Abständen im Blick, so Ordnungsamtsleiterin Isabel Steinbach. „Nur auf die Lauer legen und auf diesen einen Fall warten, können sie nicht.“

Bei einer Bürgerbefragung zum Projekt „Kompass“ mit der Polizei seien zudem Angst-Orte abgefragt worden, sagt Thomas Hartig. Der Anger habe es auf die Liste geschafft – weit hinter Problemstellen wie der Grünspange am Einkaufszentrum. (Clemens Herwig)

Spielefest am Samstag Die Stadt lädt für Samstag, 5. August, von 13 bis 17 Uhr zu einem großen Fest auf den Anger-Spielplatz ein. Das Spielmobil der Roten Rübe aus Kassel hat jede Menge Spiele und Aktionen vorbereitet und soll Ideen sammeln, wie der Spielplatz noch attraktiver werden könnte. Graffiti-Künstler Max Kosta leitet einen Workshop, bei dem die Teilnehmer die Verteilerkästen rund um das Gelände mitgestalten können. Der Erfurter ist in Bebra längst kein Unbekannter mehr, er betreute beispielsweise auch die Gestaltung der Verteilerkästen am Rathausplatz. Der Fachdienst Generationen bietet einen Stand an, an dem Buttons gestaltet werden können. Außerdem wird über die Pläne für das Gelände informiert. Für Speisen und Getränke sorgen die Sozialen Förderstätten und der Verein „Hoffnung für alle“.