Baden im See in Breitenbach wieder erlaubt

Von: Rainer Henkel

Teilen

Sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch gefährlich: Über die Wasseroberfläche des Breitenbacher Sees zieht sich an einigen Stellen ein Algenteppich. Das Bild haben die Hygienekontrolleure des Gesundheitsamtes gemacht. © Kreis Hersfeld-Rotenburg

Das Gesundheitsamt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg hat den Breitenbacher Badesee nach einer vorübergehenden Warnung wieder zum Baden freigegeben.

Bebra-Breitenbach – Nach einer erneuten Begehung vor Ort konnten die Hygienekontrolleure keine Blaualgen mehr feststellen. Das Gesundheitsamt hatte vor einiger Zeit vor dem Baden gewarnt, nachdem Kontrolleure vor allem im Bereich des Hundestrandes, vereinzelt aber auch nahe dem Campingplatz Blaualgen und deren giftige Abbauprodukte festgestellt hatten.

Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Blaualgen zurückkehren. Für diesen Fall bittet Kreissprecherin Jasmin Krenz, dies den Rangern vor Ort, dem Ordnungsamt der Stadt Bebra oder dem in Bad Hersfeld zu melden. Die Badesaison am See endet am 3. September. Von Rainer Henkel