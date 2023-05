Badeunglück in Bebra: Zwei Jugendliche aus Sontra ertrinken im Breitenbacher See

Von: Yuliya Krannich

Teilen

Ein tragisches Badeunglück in Bebra hat das Pfingstwochenende überschattet: Ein 13-Jähriger und eine 15-Jährige, beide aus Sontra, sind am Samstag im Breitenbacher See ertrunken.

1 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen

2 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen

3 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen

4 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen

5 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen

6 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen

7 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen

8 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen

9 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen

10 / 10 Zwei Jugendliche aus Sontra waren aus bisher ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten, ohne wieder aufzutauchen. Rund 160 Einsatzkräfte suchten stundenlang nach den Vermissten. Als die beiden Jugendlichen schließlich geborgen werden konnten, kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen