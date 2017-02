Bauwagen kippte um - Gleisarbeiter unter Betonplatte eingeklemmt

Bebra. Bei einem Arbeitsunfall wurde gegen 17.45 Uhr ein Gleisbauarbeiter auf der Bahnstrecke Bebra - Göttingen schwer verletzt.

Nach ersten Informationen war der 31-Jährige am so genannten Göttinger Bogen in Bebra gerade damit beschäftigt, einen Arbeitswagen der Bahn zu entladen, auf dem sich mehrere Betonplatten von je zwei Tonnen befanden.

Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, das der Waggon zu einseitig entladen wurde, er dadurch Übergewicht bekam und genau zu der Seite umkippte, auf der sich der Bahnarbeiter befand.

Der Arbeiter wurde mit den Beinen unter der Betonplatte eingeklemmt. Seine Kollegen sicherten die schwere Betonplatte zur Entlastung des Eingeklemmten.

Von der Feuerwehr aus Bebra, die mit 35 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausrückte, wurde der verletzte Arbeiter mittels Hebekissen unter der Betonplatte hervorgeholt, er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Zur Sicherheit der Einsatzkräfte wurde die Bahnstrecke Bebra/Göttingen während der Rettungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt.

Die Bundespolizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

