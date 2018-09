Bebra bereitet sich auf die große Bäwersche Kirmes vor

Programm von Mittwoch bis Dienstag

+ © Stadtentwicklung Bebra/nh Sie sind die obersten Repräsentanten in der Kirmeswoche: die Kirmesmädchen Lena Filipitsch (oben, von links) und Hanna Weber sowie die Kirmesburschen Bastian Schade (vorn, von links) und Hannes Lehn. © Stadtentwicklung Bebra/nh

Bebra. Das Fieber in Bebra steigt: Am Mittwoch, 3. Oktober 2018, wird am Backhaus die Kirmes ausgegraben. Wir geben einen Überblick über das Programm und die Höhepunkte.