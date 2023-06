Bebraner sollen ihre Stadt mitgestalten

Von: Susanne Kanngieser

Bindeglied zwischen Planern und Bebranern: von links Veronika Schreck und Sarah Heller im Quartiersbüro in der Schul- und Stadtbücherei an der Luisenstraße. © Susanne Kanngieser

Sie bezeichnen sich selbst als „Ermöglicherinnen“: Die Sozialpädagogin Sarah Heller aus Bebra und die Stadtplanerin Veronika Schreck aus Kassel sind die beiden Ansprechpartnerinnen im neuen Bebraer Quartiersbüro. In der Schul- und Stadtbücherei an der Luisenstraße haben sie ein offenes Ohr für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Göttinger Bogens und der nordwestlichen Kernstadt. Sie sollen es den Bebranern leicht machen, sich an der bis 2028 laufenden Stadterneuerung im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ zu beteiligen.

Bebra – Das Team möchte viele Menschen erreichen, eine „lebendige Nachbarschaft in Gang bringen“, Ideen entwickeln und Potenziale erkennen. Voraussetzung für den Erfolg ist, dass sich die Bebraner beteiligen, gemeinsam Ideen formulieren und Projekte anstoßen, die ihnen wichtig sind. „Wir sind keine Wunscherfüllerinnen“, betonen beide, „wir können Menschen zusammenbringen, Treffpunkte schaffen oder auch Ansprechpartner vermitteln“.

Es fällt das Wort „Empowerment“: Es entstammt der US-amerikanischen Gemeindepsychologie und zielt darauf ab, Menschen zu ermöglichen, mit ihren eigenen, sozialen Ressourcen ihre Lebenswelt selbst zu gestalten. Das möchte Sarah Heller mit ihrer Gemeinwesenarbeit erreichen.

Die 29-Jährige ist in Bebra gut vernetzt. Nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Bebra studierte sie sechs Semester Soziale Arbeit in Kassel, anschließend war sie im Fachdienst Generationen der Stadt Bebra unter anderem für die Ferienspiele verantwortlich.

Integration soll in alle Richtungen stattfinden

Möglich macht ihre neue Tätigkeit als Gemeinwesenarbeiterin die Landesregierung, die entsprechende Stellen seit Dezember mit 75 Prozent finanziert. Das Ziel: Quartiere mit besonderen sozialen Herausforderungen sollen nachhaltig positiv entwickelt werden und Integration in alle Richtungen stattfinden.

Sarah Heller könnte sich Vorlese-Aktionen vorstellen, Häkel- und Handarbeitsnachmittage, Sport- und Freizeitangebote, Sprachkurse oder Veranstaltungen nur für Frauen. Auch im Bereich von Kunst und Musik gibt es nach ihrer Ansicht so einiges, was sich realisieren ließe. Fest eingeplant sind bereits das jährliche Quartierfest und eine Förderung des Ehrenamts.

Stadtplanerin Veronika Schreck kommt immer dann ins Spiel, wenn Geld gebraucht wird. Denn es gibt den sogenannten Verfügungsfonds – den „Geldtopf“, wie ihn die 61-jährige Projektmitarbeiterin des Kasseler Planungsbüros Projektstadt, das auch die Stadterneuerung in Bebra begleitet, nennt. Bänke, Pflanzaktionen, Ausstellungen, Werbemittel und Druckkosten für Veranstaltungen, Mitmachaktionen für Sauberkeit und Sicherheit, Schaffung kleiner Aufenthaltsbereiche oder andere Aktionen können aus diesem Fonds im Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt bezahlt werden.

Projektförderungen für das kulturelle Leben möglich

Mit dem Fonds, der beantragt, begründet und durch das Quartiersmanagement und den dafür geschaffenen Beirat der Stadt Bebra geprüft werden muss, könne das kulturelle Leben und das soziale Miteinander gefördert werden. Projekte können bis zu 100 Prozent unterstützt werden, eine Maßnahme sollte aber nicht mehr als 5000 Euro kosten.

Offene Sprechstunden finden in der Schul- und Stadtbücherei in der Luisenstraße 22 in Bebra montags und mittwochs von 16 bis 18 Uhr statt. (Susanne Kanngieser)

Kontakt Sarah Heller: Tel. 06622 501 221, Handy: 01515 4095723 (auch Whatsapp), E-Mail: sarah.heller@bebra.de - Kontakt Veronika Schreck: Tel.: 0561 1001 1250, Handy: 0171 7435576, E-Mail: veronika.schreck@nh-projektstadt.de.

bebra-baut-zukunft.de