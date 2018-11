Bebra. Es ist die junge Generation, die am Mittwoch zum Auftakt der Gedenkveranstaltungen in Bebra an die Gräuel der Novemberpogrome vor 80 Jahren erinnert.

Siebzehn Schüler des Beruflichen Gymnasiums Bebra, junge Erwachsene kurz vor dem Abitur. Sie sagen: „Wir gedenken“. Sie fragen: Warum drehen wir uns immer wieder zur Vergangenheit um? Und ihre Antwort lautet: Um zu verstehen, was damals falsch gelaufen ist. Um nicht zu vergessen.

Dem Kreis Hersfeld-Rotenburg kommt bei den Novemberpogromen eine traurige Vorreiterrolle zu: In der Nacht des 7. Novembers wurde in Bebra die Synagoge zerstört, wurden jüdische Wohnungen und Geschäfte demoliert und ihre Bewohner misshandelt. Kurz darauf folgten Ausschreitungen in Bad Hersfeld, in Rotenburg – bevor der Wahn ab dem 9. November zur „Reichskristallnacht“ im gesamten Deutschen Reich aufflammte.

+ Im Gedenken an die Opfer: Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 und weitere Teilnehmer legen weiße Rosen vor der Gedenktafel nieder. Unser Bild zeigt Nele Denhard. © Repro: Wilfried Apel

„Erinnerungen sind mehr als Geschichte und deren Aufarbeitung“, sagt Ivonne Buchenau, Schulleiterin der Beruflichen Schulen, bei ihrer Begrüßung. Bereits mit dem ersten Wort ist es in der voll besetzten Aula still. Die Schüler hätten sich das Erinnern an die Pogrome nicht nur zum Thema, sondern zu einer Verpflichtung gemacht.

Die Schüler der Jahrgangsstufe 13 aus der Tutorengruppe von Dr. Ulrich Schneider geben einen Rückblick auf das jüdische Leben in Bebra: Seit 1735 sind sie in der Stadt ansässig, bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 hat ihre Gemeinde mehr als 100 Mitglieder. Der Textil-, Getreide- und Viehhandel ist in jüdischer Hand. Ein Jahr später gibt es die ersten verzeichneten Übergriffe.

Die Schüler tragen Berichte von Zeitzeugen aus Bebra vor, die damals selbst Jugendliche waren und von „hirnlosen Vandalen“ berichten, die Juden demütigen. Ein Video flackert auf der Leinwand, Gebäude, umhüllt von Flammen. Ton gibt es nicht. In der stillen Aula wäre das Knistern des Feuers sonst sehr laut zu hören gewesen. Wie das Klicken der Feuerzeuge, die die Schüler plötzlich zeitgleich aufflammen lassen. Als die Namen der Juden aus Bebra genannt werden, die durch die Nationalsozialisten umgekommen sind, steht der Saal auf. Es ist der einzige Moment, bei dem sie beim Vortragen ein mulmiges Gefühl hatten, erzählen einige Schülerinnen aus der Tutorengruppe.

„Sie sind die Generation Y, sie tragen keine Schuld“, sagt Bebras Bürgermeister Uwe Hassl bei seiner Rede. Es sei aber wichtig, sich zu erinnern. „Wir zollen den Respekt, den diese unschuldigen Menschen damals nicht erfahren haben“, so Hassl.

Später, beim Festakt an der Gedenktafel für die ermordeten jüdischen Mitbürger am Rathaus, fragt Stadtverordnetenvorsteher Herbert Börner die etwa 100 Teilnehmer: „Können wir sicher sein, dass so etwas nie wieder vorkommt?“ Und weist dann eindringlich auf eine Parallele von Faschismus und dem wieder erstarkten Populismus hin: Kompliziertes auf ein Problem zu reduzieren, dass an allem schuld sein soll.