Bebra feiert am 30. April Maimarkt – Buntes Programm in der Innenstadt

Von: Clemens Herwig

Freuen sich aufs gemeinsame Feiern in den Mai: Stadtentwicklungschef Stefan Pruschwitz, Lokschuppen-Geschäftsführer Matthias Bähr und SEB-Sprecher Rick Fröhnert beim Schmücken des Maikranzes im Bebraer Einkaufszentrum. Mit Botschaften an Bändern soll das Aufleben der Tradition eine persönliche Note bekommen. © Clemens Herwig

In der Bebraer Innenstadt werden am Sonntag, 30. April, das traditionelle Frühlingserwachen (sonst Ende März) und der Bäwersche Maimarkt zusammen gefeiert.

Bebra – Besucher der Biberstadt erwartet ein buntes Rahmenprogramm, geöffnete Geschäfte und erstmals das Aufstellen eines Maikranzes auf dem Rathausmarkt. Mit Blick auf das Wetter, die Planungsfristen und die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie zum Einkaufsverhalten habe die Bebraer Stadtentwicklung das klassische Frühlingserwachen verschoben, sagt Geschäftsführer Stefan Pruschwitz. Rückblickend wohl eine gute Entscheidung: Der ursprüngliche Frühlingserwachen-Termin war völlig verregnet.

Ab 11 Uhr soll die Maibaum-Tradition in Bebra aufleben: Dann wird der gut 70 Kilogramm schwere Kranz, der derzeit noch im Einkaufszentrum be! hängt, feierlich vor das Rathaus getragen. Dort soll er per Hubwagen auf den Mast kommen, den auch im Winter der Weihnachtskranz schmückt.

Damit es auch wirklich der Maikranz der Bebraner wird, können bis Samstag, 29. Mai, bunte Bänder im Einkaufszentrum mit Botschaften beschriftet werden, die dann am Kranz befestigt werden. Dabei gibt es fünf verschiedene Farben, jede steht für ein eigenes Motto. Rot ist die Liebe, Grün ist die Farbe der Hoffnung. Orange steht für Freundschaft, Weiß für Frieden. Und zuletzt bleibt noch das gelbe Band – das „Mecker“-Band für Verbesserungsvorschläge. Die SEB hat für die Aktion insgesamt 800 Meter Band besorgt, das für die Botschaften auf 2,50 Meter Länge gestutzt wird.

Geöffnete Geschäfte sollen dann ab 12 Uhr mit Angeboten und Aktionen locken. Hat Bebra nach der jüngsten Absage in Bad Hersfeld Sorge um die eigene Veranstaltung? Die Gewerkschaft Verdi hatte den verkaufsoffenen Sonntag in der Kreisstadt vor Gericht gestoppt – wir berichteten. „Natürlich sind wir auch sehr verunsichert, was die Auslegung des Landesgesetzes angeht“, sagt Stefan Pruschwitz. „Wir wünschen uns ebenfalls eine bessere, sichere Lösung für den Handel“, schließt sich der SEB-Chef der Kritik aus Bad Hersfeld an.

Er betont aber, dass der Maimarkt die Hauptveranstaltung sei und nicht der verkaufsoffene Sonntag, der ohnehin nicht mehr der Umsatzbringer sei „wie das vielleicht noch in den 80er-Jahren der Fall war“. Es gehe vielmehr darum, Besucher in die Bebraer Innenstadt zu bekommen, „um zu zeigen, was wir hier alles haben“.

Auch das Rahmenprogramm des Bebraer Maimarkts beginnt um 12 Uhr. Zu sehen seien werden zahlreiche Handarbeitsbuden, die ihre Produkte anbieten. Außerdem sind Autohäuser vor Ort und bringen „ein paar schicke Boliden mit nach Bebra“, wie es die SEB formuliert. Zudem wollen sich viele Vereine und Gruppen am Sonntag in der Innenstadt präsentieren. So werde beispielsweise der Fitnesspark Bebra vor Ort sein und zahlreiche Trampoline mitbringen, auf denen sich die Besucher ausprobieren können. Auch Bebras Gesangstalent Adriano Sunel („The Voice Kids“) wird mit seinem neuen Album „Wie im Film“ vor Ort sein, für Fotos und Autogramme bereitstehen und auch die ein oder andere Fanfrage beantworten. Und für Grund zum Lachen will Andrea Wahl sorgen, die mit ihrem Lachyoga-Kurs „Lachen mit Andrea“ dabei ist.

Für alle, die einmal den Alltag ausblenden möchten, informiert Stefan Pruschwitz mit seinem Waldbulli rund ums Waldbaden. Für Speis und Trank sollen viele Grill- und Essstationen sowie ein Bierpilz sorgen. (Von Clemens Herwig)