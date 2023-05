Jubiläums-Vorträge zur Geschichte des Bebraer Bahnhofs

Von: Carolin Eberth

Über die Entstehung des Bahnknotens Bebra wird Eisenbahner Patrick Rehn (rechts) aus dem Buch „Bahnhof Bebra“ von Peter Kehm (links) vorlesen. © Stadtentwicklung Bebra

Bebra feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Der Bahnhof Bebra wird 175 Jahre alt. Dazu gibt es über das Jahr verteilt Aktionen. So kommt auch Filmemacher Rekel in die Eisenbahnerstadt.

Bebra – 1848 fuhr der erste Zug der Friedrich-Wilhelms-Nordbahn im Bahnhof Bebra ein, der dann zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Kaiserreich wurde und auch während des Kalten Krieges eine bedeutende Rolle spielte. Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, finden über das Jahr 2023 verteilt viele Veranstaltungen rund um den Bahnhof und die Eisenbahngeschichte statt.

Im Rahmen der 55. Ordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte im Lokschuppen Bebra am 13. Mai organisiert die Stadtentwicklung Bebra mit der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte eine Reihe von Vorträgen im Inselgebäude Bebra.

Hier werden Themen rund um die Geschichte des Bahnhofs, seine Bedeutung für die Region und seine Zukunft diskutiert. Die Vorträge bieten Gelegenheit, mehr über die Geschichte des Bahnhofs Bebra und seine Bedeutung für die Region zu erfahren.

Buchvorlesung

Am Mittwoch, 10. Mai, liest ab 19 Uhr Eisenbahner Patrick Rehn aus dem Buch „Bahnhof Bebra“ von Peter Kehm über die Entstehung des Bahnknotens Bebra. Im Anschluss wird der Dokumentarfilm „Hoffnung fünf Mal am Tag. Beobachtungen auf einem deutschen Bahnhof“ von Hans-Dieter Grabe gezeigt.

Die Reportage aus Bebra macht die deutsche Teilung an vielen „Beobachtungen auf einem deutschen Bahnhof“ deutlich. Hier enden die „Interzonenzüge“, in denen Rentner aus der DDR zum Verwandtenbesuch im Westen eintreffen. Während zwischen den Angehörigen eine wachsende Kluft zu konstatieren ist, haben sich die Bewohner Bebras mit der Teilung arrangiert, auch weil manche geschäftlich von ihr profitieren.

Schau mit Modellen

Am Donnerstag, 11. Mai, veranschaulicht Martin Fernau ab 19 Uhr anhand von Modellen die beeindruckende Ingenieurskunst des Tunnelbaus in der Mitte des 19 Jahrhunderts am Beispiel des Hönebacher Tunnels. Dieser entstand als Teil der Friedrich-Wilhelms-Nordbahn (Gerstungen-Bebra-Kassel) von 1845 bis 1848 durch die belgische Firma Goffard.

Reisen Sie mit in eine Zeit, als die Menschen in Nordhessen noch „Untertanen seiner königlichen Hoheit des Kurfürsten“ waren, heißt es in der Ankündigung. Eine ferne Vergangenheit, in der die Baumaterial-Kosten weit über den Personalkosten lagen. Anschließend wird Bürgermeister Stefan Knoche einen Vortrag zu den Herausforderungen und den Umgang der Eisenbahnerstadt Bebra an strukturellen Veränderungen halten.

Zeitreise mit Rekel

Den Abschluss der Vortragsreihe bildet am Freitag, 12. Mai, der Autor und Filmemacher Gerhard J. Rekel, der aus seinem Buch „Monsieur Orient-Express – Wie es Georges Nagelmackers gelang, Welten zu verbinden“ vorliest.

Rekel ist unter anderem als Tatort-Drehbuchautor und Regisseur bekannt. Im Frühjahr 2023 wurde der Drehbuchautor für das Werk, welches er in Bebra präsentieren wird, für seine außergewöhnliche publizistische Leistungen im Bereich Reise und Tourismus gewürdigt.

Dabei nimmt Rekel sein Publikum mit in die Zeit um 1880, als in Europa alle Zeichen auf Nationalsozialismus stehen und viele europäische Länder eine Großmachtstellung anstreben und sich abschotten. Eisenbahn-Pionier Georges Nagelmackers (1845-1905) gelang es trotz Vorurteilen, Fremdenhass und bürokratischer Hindernisse europäischen Staaten miteinander verbinden und ab 1883 Paris mit Konstantinopel zu verbinden und ein Netzwerk von über 180 europäischen Nachtzugverbindungen aufzubauen.

Des Weiteren teilt Rekel Einblicke in seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse während seiner Recherchen zum Buch. Denn was zum Beispiel nicht ganz so vielen Menschen bekannt ist: Georges Nagelmackers setzte den allerersten Speisewagen von Bebra nach Berlin ein. Warum und vor allem wie gefährlich das war, erfährt das Publikum laut Ankündigung bei diesem Vortrag.

Bahnhof als Identität

Die Veranstaltungen rund um 175 Jahre Bahnhof Bebra bieten die Gelegenheit, den Bahnhof Bebra aus verschiedenen Perspektiven zu erleben und zu feiern. Für die Menschen in Bebra ist der Bahnhof ein wichtiger Teil ihrer Geschichte und Identität. Das Jubiläum ist eine Gelegenheit, diese Bedeutung zu feiern und zu würdigen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Karten für die Vorträge sind in der Tourist-Information Bebra zum Preis von sechs Euro erhältlich, die mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist und ebenfalls unter 06622 9023100 und tourismus@seb-bebra.de erreichbar ist. Die Stadt Bebra und die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte freuen sich darauf, die Besucherinnen und Besucher zu den Vorträgen im Mai begrüßen zu dürfen und gemeinsam zu feiern.