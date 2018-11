Bebra: Fleißig im Einsatz für die ganze Stadt

Ran an das Laub:Ihren Spaß hatte Mia und Michael (vorn) im großen Laubberg, den Mitglieder der Mennoniten-Brüdergemeinschaft und der AWO in der Parkanlage Altenwohnheim zum Abtransport durch Bauhofmitarbeiterin Simone Golkowski-Hederich (Vierte von rechts) nach dem Zusammenfegen aufgeschüttet hatten. Zu den Helferinnen am Tag der Heimatpflege in Bebra gehörte auch die Erste Städträtin Ilse Koch (dritte von links). Fotos: Herbert Vöckel

Bebra. Zum Tag der Heimatpflege haben sich in Bebra und einigen Stadtteilen viele Helfer mit Besen, Harken und Schubkarren um den Erhalt ihrer Anlagen bemüht.

In Bebra pflegen die Bürger seit 23 Jahren ihre Anlagen und Einrichtungen. Dafür gibt im Herbst den Tag der Heimatpflege. Viele freiwillige Helfer wirken dabei mit. Am Samstag fand der Aktionstag in der Kernstadt, in Imshausen, Rautenhausen und Solz statt. In Lüdersdorf und Braunhausen waren die Einsatzkräfte schon in den Wochen zuvor im Einsatz. In Asmushausen, Breitenbach, Gilfershausen und Iba werden sie erst am kommenden Samstag, 10. November, aktiv. In Blankenheim und Weiterode sind verschiedene Aktionen im Laufe des Jahres zur Heimatpflege geplant. Die Einsatztage werden rechtzeitig bekanntgegeben.

„Es ist erfreulich, dass immer mehr Jugendliche sowie Eltern mit Kindern am Tag der Heimatpflege teilnehmen“, freute sich Claus Zilch vom Bau- und Planungsamt der Stadt über die Teilnahme der Bürger. Er ist verantwortlicher Leiter der Aktion. Deren Einsatzbereiche waren die Gemeinschaftseinrichtungen. Hier entsorgten die Helfer riesige Berge von Laub und unzulässig abgelagerten Müll, schnitten Bäume und Sträucher und steckten Blumenzwiebeln für eine üppige Blütenpracht im nächsten Jahr in die Erde.

+ Herrlicher Ausblick ins Fuldatal: Den können Besucher vom Freizeitgelände Schutzhütte Neumannsruh aus genießen. Für die Pflege der Anlage hoch über Bebra gelegen sind die Sänger des Eisenbahn-Chrores GErmania als Paten das ganze jahr über zuständig. Erst kürzlich bekam die Schutzhütte einen neuen Anstrich. Am Samstag wurde das Gelände durch Bauhof-Mitarbeiter Norbert Sandrock (von links) und die Sänger Georg Schmidt, Siegfried Zimpel, Kurt Rieger von Laub und Unrat befreit.

Tätig waren sie in der Kernstadt auf den Kinderspielplätzen, in Parkanlagen und am Ehrenmal vor der Kirche, im Freizeitgelände Fuldaaue und am Bachlauf der Bebra. In der Stadtteilen waren die Ortsvorsteher für die Einsätze auf den öffentlichen Anlagen und Einrichtungen zuständig. Den 23. Tag der Heimatpflege hatte das Bau- und Planungsamt der Stadt vorbereitet. unterstützt wurden die Helfer von Mitarbeitern des Bauhofes. Sie leisteten Fahrdienste, fuhren Laub, Äste und den eingesammelten Müll ab, gaben aber auch Anleitungen und bedienten Geräte und Maschinen.

Zur Pflege von städtische Einrichtungen das ganze Jahr über werden weitere freiwillige Helfer gesucht. „Es ist unser Ziel, noch mehr Bürger und Vereine zur Übernahme einer Partnerschaft für Kinderspielplätze, Schutzhütten und Anlagen zu gewinnen“, stellte Zilch das Projekt vor. Den Freiwilligen biete die Stadt ihre Unterstützung an. Interessierte melden sich beim Bau- und Planungsamt im Bebraer Rathaus, Telefon: 06622 /501-148 oder per E-Mail: bauamt@bebra.de. Nach Abschluss der Arbeiten bedankte sich die Stadt Bebra bei den freiwilligen Helfern wie immer mit Getränke und einem Imbiss.

Hintergrund

Die Stadt Bebra wird am Tag der Heimatpflege von folgenden Vereinen und Gemeinschaften unterstützt: Segelverein (Freizeitgelände Fuldaaue), Mennoniten-Brüdergemeinschaft und AWO-Ortsverein (Parkanlage Altenwohnheim), Pflegearbeiten am Bach Bebra (Schäferhundeverein), 1. FV und Real Espanol (Sportplatzgelände), Eisenbahnfreunde (Wasserturmanlage), Tennisabteilung TSV (Tennishalle Göttinger Bogen) und Marine Kameradschaft (Ehrenmal an der Kirche). Patenschaften zur ganzjährigen Pflege haben die Turner des TSV (August-Wilhelm-Mende-Park) und die Sänger des Eisenbahn-Chors Germania (Neumannsruh).