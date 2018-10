Bebra hob am Heimatabend der Bäwerschen Kirmes mit den "Biber Airlines" ab

Tolle Stimmung im Festzelt

+ © Wilfried Apel Heizten die Stimmung an: Die Vorschulkinder animierten das Publikum beim Fliegerlied zum Mittanzen. © Wilfried Apel

Die Bebraner feierten am Donnerstag ihren Heimatabend. Die Bäwersche Kirmes sorgt am Wochenende für Ausnahmezustand in der Biberstadt.