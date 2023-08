Vom Wachsamen Hähnchen zum Biber-Blitz: Schmalspurtriebwagen in Bebra ist 60 Jahre alt

Von: Clemens Herwig

Vier Eisenbahnfreunde und ihr Arbeitstier: der Biber-Blitz auf einem Nebengleis mit von links Pressewart Patrick Rehn, dem Zweiten Vorsitzenden Bernd Freitag, Ridvan Durur und Schriftführer-Vize Manfred Strobel. © Clemens Herwig

Beim Fahrtag am Sonntag soll das markante Fahrzeug im Mittelpunkt stehen. Zwischen 10 und 17 Uhr wird am Wasserturm Geburtstag gefeiert.

Bebra – Es ist der Vorführeffekt: Das sonst so zuverlässige Arbeitstier der Eisenbahnfreunde Bebra soll für eine Schaufahrt aus seinem Stall geholt werden – der in den 1960er-Jahren auch im Oberklasse-Auto Opel Kapitän verbaute Sechszylindermotor (wassergekühlt) stottert und ziert sich, dann springt er an. Es sind altersbedingte Beschwerden wie kaputte Schläuche, die den Biber-Blitz gelegentlich plagen. „Sonst schnurrt er aber wie ein Kätzchen“, sagt Vize-Vereinschef Bernd Freitag.

Trotzdem braucht der „Blitz“ in der Regel gut 15 Minuten, um auf Touren zu kommen – Wasser und Öl müssen gecheckt, das Gas aufgedreht werden. Tuckernd fährt er dann aus einem der Seecontainer, mit dem der Schmalspurzug samt drei Beiwagen vor 20 Jahren in Bebra angekommen ist. Der treue Triebwagen, der über das Jahr verteilt bis zu 30 Mal am Wasserturm bei den beliebten Fahrtagen zum Einsatz kommt, ist 60 Jahre alt und hat am Sonntag, 6. August, seinen Ehrentag. Wir haben ihm unter die Haube geschaut.

Der Triebwagen wird 1963 in Essen gebaut und kommt zwei Jahre später bei der Bundesgartenschau im dortigen Grugapark zum Einsatz. Damals heißt er noch nicht Biber-Blitz, sondern „Wachsames Hähnchen“ – nach einer Essener Sage, die Bebras Eisenbahnfreunde-Pressewart Patrick Rehn gern und mit einem Lachen erzählt. Der Überlieferung nach soll einst in der Stadt in der Mitte von Nordrhein-Westfalen so rauschend das Hochzeitsfest einer Bürgermeister-Tochter gefeiert worden sein, dass auch die Turmbläser und Wachen etwas nachlässig wurden. Eine clevere Räuberbande wollte das nutzen, um unbemerkt die Stadtmauer zu überwinden – wurde aber von einem aufgeweckten Hahn erwischt, der mit seinem lauten Krähen die Essener alarmierte und sich damit „ein Leben in Freiheit“ verdiente, wie Rehn erzählt.

Im November 2000 kommen der Trieb- und drei Beiwagen über Kontakte des mittlerweile gestorbenen Eisenbahnfreundes Manfred Schreiner zum Chef des Herstellers Bücking-Rappold nach Bebra. Kaufpreis: eine D-Mark. Mehr zahlt der 140-Mitglieder-Verein mit rund 15 Aktiven, der sich bis heute über Beiträge, Spenden und die Fahrtage am Wasserturm finanziert, damals für die Container, in denen die Wagen transportiert werden. Rund 8500 Mark fließen in die Anschaffung. Betrieb und Wartung des Biber-Blitzes kosten den Verein mittlerweile jährlich rund 600 Euro.

Bei der Ankunft in Bebra stellt sich dann heraus, dass der bald vom Hähnchen zum Biber-Blitz umgetaufte Triebwagen für den bestehenden 750-Meter-Rundkurs zu breit ist. Unter anderem ist ein größerer Kurvenradius nötig. Drei Jahre wird mit viel Eigenarbeit rund um das Bebraer Wahrzeichen gebaut, dann geht der „Blitz“ auf Fahrt auf der neuen 1600-Meter-Strecke nach Weiterode-West. Die nötigen zusätzlichen Gleise kommen aus dem Bestand der Eisenbahnfreunde und ganz Deutschland.

Zur Jahrtausendwende standen am Bebraer Wasserturm Gleisarbeiten an – der Kurvenradius war für den Biber-Blitz zu eng. Der damalige Rundkurs am Bebraer Wahrzeichen wurde dabei zur heutigen Strecke ausgebaut (Grafik rechts). © Eisenbahnfreunde Bebra

Gewartet wird der Biber-Blitz von vier Aktiven, die die Technik beherrschen – viele im Verein haben einen Eisenbahnerhintergrund. Jedes Jahr kommt der TÜV, weil der Opel-Motor bereits beim Bau 1963 von Diesel auf Gas umgerüstet wurde. Vier Flaschen mit jeweils elf Kilogramm Gas schieben den voll besetzt bis zu zehn Tonnen schweren Triebwagen vorwärts. Sonst ist der 90-PS-Motor noch das Original, die Höchstgeschwindigkeit des Biber-Blitzes: 20 Stundenkilometer – zumindest „offiziell“, heißt es von den Eisenbahnfreunden. 21 Fahrgäste haben im Triebwagen selbst Platz, 30 in dem einen in Bebra verbliebenen von den ursprünglichen drei Beiwagen.

Beim Fahrtag am Sonntag soll das markante Fahrzeug im Mittelpunkt stehen. Zwischen 10 und 17 Uhr wird am Wasserturm Geburtstag gefeiert. Zusammen mit dem „Wasserturm-Express“ und der „Bebraer Bimmelbahn“ wird der „Blitz“ alle zehn bis fünfzehn Minuten die Strecke nach Weiterode-West und zurück fahren. Das Kiosk-Team des Vereins will wieder mit Waffeln, Bratwurst und anderen Leckereien für hungrige und durstige Besucher aufwarten. Das Eisenbahnmuseum im historischen Wasserturm ist bei freiem Eintritt geöffnet. (Clemens Herwig)