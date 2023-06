Türkisch-islamische Gemeinde lud zu Kulturfest Kermes in Bebra ein

Von: Susanne Kanngieser

Miteinander ins Gespräch kommen: Die türkisch-islamische Gemeinde – links mit dem Vereinsvorsitzenden Fatih Evren und der Frauengruppen-Vorsitzenden Dilek Baser – luden zum Kulturfest Kermes ein. Für die Besucher gab es unter anderem Kulinarisches zu entdecken. © Susanne Kanngieser

Drei Tage lang hat die türkisch-islamische Gemeinde das 40-jährige Bestehen ihrer Mimar-Sinan Moschee in Bebra gefeiert.

Bebra – Susanne Wengler biss genüsslich in die mit Hackfleisch gefüllten Bulgur-Klöße. „Sehr lecker“, schwärmte sie. Die 59-Jährige gehörte zu den zahlreichen Gästen aus Bebra, die am Wochenende auf den Rathausplatz zum „Kulturfest Kermes“ der türkisch-islamischen Gemeinde gekommen waren.

Drei Tage lang feierte die Gemeinde das 40-jährige Bestehen ihrer Mimar-Sinan Moschee. Mit herzlicher Gastfreundschaft, leckeren orientalischen Spezialitäten zu zivilen Preisen und einer sehr entspannten Atmosphäre. „Ich mag es, wenn die Gesellschaft multikulti ist“, sagte Susanne Wengler, die bei der Schülerhilfe tätig ist.

Multikulti ist in der Tat auch die Gemeinde, der 125 Mitglieder aus 15 bis 20 Nationen angehören. „Es geht darum, Brücken zu bauen, Vorurteile aufzulösen und miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagte Fatih Evren, Vorsitzender des Vereins. „Wir wollen mit diesem Fest auch zeigen, dass in Bebra unterschiedliche Nationen gut miteinander leben“, ergänzte er. Egal welcher Religion man angehöre. „Nur gemeinsam sind wir stark“, betonte auch Dilek Baser, seit drei Jahren Vorsitzende der Frauengruppe der Moschee. „Wir fühlen uns in Bebra wohl und sind sehr gut integriert“, sagte sie.

Das liegt wohl unter anderem auch an der besonders effektiven Zusammenarbeit mit der Stadt, die die Gemeinde stets „zu tausend Prozent“, wie Evren betonte, mit Rat und Tat unterstütze. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Denn die Frauen und Männer der türkisch-islamischen Gemeinde engagieren sich ebenfalls, wenn die Stadt ehrenamtliche Helferinnen und Helfer braucht.

Seit 2013 gibt es das Kulturfest Kermes in Bebra, mit Ausnahme der zwei Corona-Jahre. „Die unterschiedlichen Kulturen gehören zu Bebra. Und auch in die Stadtmitte“, stellte Max Philippent fest. Er lebt auf dem Gut Boxerode bei Solz und freute sich, dass mit dem Kulturfest die Stadt bunter und bei sonnigem Wetter ordentlich belebt wurde.

Die Frauen kneteten fleißig Teig für die kulinarischen Köstlichkeiten. © Susanne Kanngieser

Das kulinarische Angebot ging weit über den allseits bekannten Döner hinaus. Selbst Veganer kamen auf ihre Geschmacks-Kosten. Alle Mitwirkenden steuerten ehrenamtlich Gerichte, Ausrüstung oder ihre eigene Arbeitskraft bei. Die Rezepte waren meist typische Landfrauengerichte, die in der Türkei weit verbreitet sind und bei deren Zubereitung die Besucher teilweise zuschauen konnten.

Selbstverständlich stehe das Essen bei dem Fest nicht allein im Vordergrund, betonte der Vorsitzende. „Dass wir dabei den Besuchern unsere Kultur und vor allem Esskultur näherbringen können, freut uns nur umso mehr.“ Jeder sollte sich eingeladen fühlen. Auch gehe es dem Verein beileibe nicht um die Einnahmen des Festes, erklärten Fatih Evren und Dilek Baser. „Eher konzentriert sich die Veranstaltung darauf, das Fest zu genießen und bei gutem Essen zusammenzusitzen“, sagten sie. (Susanne Kanngieser)