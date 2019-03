Bebra: Von Fahrbahn abgekommen - 71-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Samstag auf der Umgehungsstrecke B 83 in Höhe der Justus-Liebig-Straße.

Bebra – Eine 71-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Bebra schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau aus Wildeck auf der Umgehungsstraße B 83 in Höhe der Justus-Liebig-Straße aus Richtung B 27 kommend in Richtung Lispenhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam sie dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 6500 Euro.

