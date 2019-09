Bebra wählt heute seinen Bürgermeister: Wahlbeteiligung bisher gering

Will Bürgermeister in seiner Wahlheimat werden: Stadtentwicklungschef Stefan Knoche.

Am heutigen Sonntag wählt Bebra einen neuen Bürgermeister. Einziger Kandidat ist Stadtentwicklungschef Stefan Knoche. Bisher ist die Wahlbeteiligung gering.

Aktualisiert um 16.40 Uhr - Die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl in Bebra lag gegen 15 Uhr am Sonntagnachmittag bei etwa 27 Prozent. Die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen werden gegen 18.15 Uhr erwartet. "Das sind erfahrungsgemäß die kleineren Ortsteile", so Wahlleiter Friedhelm Eyert.

Von 8 bis 18 Uhr kann in den 24 Wahllokalen abgestimmt werden. Hinzu kommen zwei Briefwahlbezirke, jeweils einer für die Kernstadt Bebra sowie die Stadtteile. In der Eisenbahnerstadt sind 10.791 Bürger wahlberechtigt.

Nach dem Rückzug von Amtsinhaber Uwe Hassl aus gesundheitlichen Gründen ist Stefan Knoche, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft SEB, der einzige Kandidat. Die Wähler haben die Möglichkeit, mit Ja oder Nein für den 47-Jährigen zu stimmen. Knoche gilt als gewählt, wenn er 50 Prozent plus eine weitere Stimme erhält. Stimmen weniger als die Hälfte der Wahlteilnehmer mit Ja, muss das Wahlverfahren – einschließlich der Wahlvorbereitung wie die Wahlvorschläge für Kandidaten – wiederholt werden.

Dieser Artikel wird im Verlauf des Sonntags aktualisiert.