Bebra will 2019 mehrere Millionen Euro in Bahnhof und Straßen investieren

Die Stadt Bebra hat ihren Haushaltsentwurf für 2019 präsentiert. Das meiste Geld ist für den Bahnhof und Straßensanierungen eingeplant.

„Die Situation unserer Stadt ist im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis durchaus eine gute“, sagte Uwe Hassl. Genau 60 Minuten brauchte Bebras Bürgermeister, um bei der Parlamentssitzung am Donnerstagabend den geplanten Haushalt für das Jahr 2019 zu erläutern.

Bebra plant Investitionen von rund zehn Millionen Euro. Größter Posten für 2019 ist die Sanierung des Inselgebäudes am Bahnhof mit etwa 3,9 Millionen Euro, für die es jedoch Fördergeld (2,6 Millionen Euro) gibt. „Wir kaufen nur Schreibpapier ohne Förderung“, sagte der Bürgermeister bei der Vorstellung. Ein weiterer Schwerpunkt: die Sanierung der Robert-Bunsen-Straße und der Tromagstraße im Industriegebiet.

Da es sich nicht um eine Durchgangsstraße handele, sei es bisher schwer gewesen, an eine Förderung zu kommen, so Hassl. Daher sollen bis 2021 rund 2,2 Millionen von insgesamt 3,734 Millionen Euro aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse verwendet werden, um die kaputte Straße zu reparieren.

Auch die untere Nürnberger Straße in der Innenstadt soll mithilfe der Hessenkasse für 400.000 Euro neu gestaltet werden und so etwa weitere Parkbuchten und einen Mini-Kreisel bekommen. Ebenfalls wieder in der Planung: die Fuldabrücke in Blankenheim. Im Herbst 2019 könnten die ersten Vorbereitungsarbeiten zu sehen sein.

Erneut nimmt die Stadt laut Haushaltsplan mehr ein, als sie ausgibt: 36.300 Euro. Der Aufschwung von Bebra sei einzigartig, so der Bürgermeister, „auch wenn andere versuchen, uns nachzuahmen“. Zudem könne die Stadt den Rest des Defizits von 7,2 Millionen Euro aus den Jahren 2009 bis 2014 – etwa 455.000 Euro – mit Eigenkapital verrechnen. Für 2019 soll es daher kein Haushaltssicherungskonzept mehr geben. Ursprünglich sollte der Fehlbetrag erst bis zum Jahr 2020 abgebaut werden.

Veränderungen bei Grund- und Gewerbesteuer sind für 2019 nicht vorgesehen. Zu den größten Ausgaben Bebras neben der Kreis- und Schulumlage zählen die Personalkosten: 7,653 Millionen gibt die Stadt 2019 dafür aus – ein Anstieg um 450.000 Euro zum Vorjahr. Dass sich die Kosten erheblich nach oben geschraubt hätten, sei schlicht tarifbedingt, so Hassl. Rund 30 Prozent der Personalkosten entfielen allein auf die drei städtischen Kindergärten.