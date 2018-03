Erneut Gold für Bebraer Continental-Nachwuchs

Bebra/Frankfurt. Am Continental-Standort Bebra gibt es wieder einen Grund zur Freude. Beim Wettbewerb „Meine Zukunft“ von Hessenmetall setzte der Nachwuchs aus dem Werk Bebra seine Siegesserie fort und holte zum zweiten Mal hintereinander die Gold-Medaille.

Conti fertigt am Standort Bebra Hightech-Produkte, die an Automobilhersteller in aller Welt geliefert werden. Die Auszubildenden überzeugten mit ihrem Wettbewerbsbeitrag „Konstruktion und Bau eines Simulators zur Geräuschprüfung und Ordnungsanalyse“ in der Kategorie „Einzelne Produkte und Dienstleistungen“ und holten Gold nach Bebra. Die Vermeidung von Nebengeräuschen ist eine wichtige Anforderung aus der Automobilindustrie. Deshalb konstruierte, baute und programmierte das Azubi-Team mit Nick Pankraz, Tim Brendel, Thomas Fast, Leon Höfling um Ausbilder Uwe Horn einen besonderen Simulator für Geräuschprüfung.

„Mit dem Simulator zur Geräuschprüfung und Ordnungsanalyse erschließt das Team seinem Unternehmen ein neues Wachstumsfeld, und entwickelte somit eine Innovation mit großem Zukunftspotential“, heißt es in der Pressemitteilung. In Kombination mit der perfekten Präsentation überzeugte das die Jury in einer Kategorie mit vielen starken Projekten. (red/dup)