Bebraer Eisenbahner gehen als Erste Jubiläumsjahr-Planung an

Bebra. Die 1250-Jahrfeier in Bebra nimmt Gestalt an. Das erste Planungsteam hat sich getroffen. Die Arbeitsgruppen hoffen auf weitere engagierte Mitglieder.

Am Donnerstagabend traf sich mit der Arbeitsgruppe „Bahnhof und Eisenbahn“ die erste von bisher etwa zwölf Planungsteams, um einen groben Fahrplan für das Jubiläumsjahr aufzustellen.

Der offizielle Startschuss soll am 21. September im bis dahin frisch sanierten Lokschuppen am Bahnhof fallen, als Gäste werden unter anderem Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir als Stellvertreter von Ministerpräsident Volker Bouffier erwartet. Am 3. Oktober 2020 – dem dreißigsten Tag der Deutschen Einheit – klingt das Festjahr mit der Eröffnung der Ausstellung über den Grenzbahnhof Bebra im Inselgebäude aus.

Bis dahin gibt es noch viel zu tun: Ideen müssen zusammengetragen, fein geschliffen und umgesetzt werden. Doch der Fantasie sind in Bebra Grenzen gesetzt, das zeigte sich beim Treffen der ersten Arbeitsgruppe. Die neun Planer – allesamt Fachmänner, also: Eisenbahnliebhaber – arbeiten wie die weiteren Teams mit einem schmalen Budget. Ihnen ist wichtig, dass nicht nur Eisenbahnexperten, sondern alle Bewerschen angesprochen werden.

Insgesamt stehen im städtischen Haushalt 30 000 Euro für das komplette Festjahr zur Verfügung, hinzukommen eventuelle Sponsoren sowie Einnahmen aus den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. „Im Vorfeld wollen wir da jetzt nichts deckeln“, sagt Stefan Knoche von der Stadtentwicklung Bebra (SEB). Die Arbeitsgruppen sollen Ideen zusammentragen, dann werde auf die Verteilung geguckt. Die SEB beginne in den kommenden Tagen mit der Sponsorensuche, die allerdings leichter sei, wenn thematisch schon etwas feststeht – auch, um gezielt nach Unterstützung fragen zu können. Einige gängige Veranstaltungen – etwa das Schwimmbadfest im Biberbad – werden anlässlich des Festjahres wohl größer ausfallen als gewohnt.

Für die Gruppe „Bahnhof und Eisenbahn“ bedeutet das aber auch: Soll eine Dampflok zum Einsatz kommen, muss sie möglichst in der Nachbarschaft zu finden sein – sonst sind die Überführungskosten nach Bebra zu hoch. Zum Fest im Inselgebäude soll es Sonderfahrten mit historischen Schienenfahrzeugen geben. Für den stehenden Festzug am 28. Juni 2020 – oder auch „Bebra-Tag“, wie Knoche ihn nennt – ist ein Bahnhofsfest im Stil der Veranstaltungen aus den Jahren 2014 und 2015 mit Fahrzeugausstellungen und Pendelfahrten geplant. Zudem soll es ihm Jubiläumsjahr Diavorträge und Filmvorstellungen rund um Bebra und die Bahn in Kesselhaus und Lokschuppen geben.

So geht es weiter

Im Rahmen des Festjahres geht keine Veranstaltung verloren: Kirmes und Co. werden in das Programm miteingebunden. Am 14. Mai läuft die zehnköpfige Lenkungsgruppe erste Veranstaltungsorte ab: Vom Backhaus über den Mehrzweckplatz zum Bahnhof, die Neue Mitte bis hoch zum Wasserturm. Am Anger könnte für den stehenden Festzug ein Mittelalterlager entstehen. „Wir können noch Zulauf vertragen“, sagt Stefan Knoche, was auch für die Arbeitsgruppen gilt. Die sind mit zwei bis zwölf Köpfen unterschiedlich besetzt, Themen sind bisher etwa ein Picknick im Park, ein Sportevent, eine Nacht der offenen Gotteshäuser, Führungen durch die Stadtgalerie und eine Geschichtsschnitzeljagd. Die Stadtteile sollen teil des Jubiläumsjahrs werden: Die SEB will sämtliche Ortsbeiräte um Mitarbeit bitten.