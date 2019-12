Bebraer Posaunenchor feierte Jubiläumskonzert in der Auferstehungskirche

Das Konzert fand - mit Unterstützung von Bläsern aus der Nachbarschaft und somit einem auf 35 Köpfe angewachsenen Projektchor - in der Bebraer Auferstehungskirche statt, sozusagen dem „Heimatbetriebswerk“ des Posaunenchors der Eisenbahnerstadt.

Da spielte kein Dampfross mit wuchtigen alten Wagen auf, sondern ein aerodynamisch getrimmter, schnittiger und eben von benachbarten Betriebswerken verstärkter Intercity, der Langsam- und Schnellfahrstellen mit Bravour passierte und auf vielfältige Art und Weise überzeugte. Der Mittelgang der gut besuchten Auferstehungskirche erstrahlte dabei in neuer, von Alt-Chorleiter Ernst Roßkopf gespendeter Kerzenbeleuchtung.

Bereits die vom jungen Sulzbach-Rosenberger Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke erdachte Adventsouvertüre, mit der das Konzert eröffnet wurde, war ein Genuss. Festlich und fröhlich gaben die Jubilare ihr Bestes, um im Anschluss daran mit der Gemeinde das Adventslied schlechthin anzustimmen: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“.

+ Urgestein: 74 Jahre lang bläst Ernst Roßkopf (vorne) jetzt schon im Posaunenchor. © Wilfried Apel

Später folgten die Werke „La Chancon“ und „Moskauer Nächte“ – wie sollte es bei Igor Karassik, dem aus Weißrussland stammenden, seit 15 Jahren in Bebra dirigierenden Chorleiter anders sein. Dafür sowie für „Spaß mit As und The King Rag“ und die „Intrada Amabile“ gab es von den Kirchenbesuchern jede Menge Beifall.