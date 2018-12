Bebraer Stadtverordnete geben Entscheidung über Zubra zurück in die Ausschüsse

Bebra. Die Entscheidung über die Bildung der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft Zubra 2030+ haben Bebras Stadtverordnete zunächst vertagt. Das Thema soll zuvor noch einmal in den Ausschüssen diskutiert werden.

Der Satz galoppierte brachial durch den großen Sitzungssaal im Bebraer Rathaus: „Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest: Steig ab.“ Es ging um die Zukunft der interkommunalen Zusammenarbeit im Altkreis Rotenburg. Dennoch warb Michael Gauler (CDU) bei den Stadtverordneten um Geduld – auf seine Weise. Gegen die Stimmen der SPD und bei drei Enthaltungen wurde eine Entscheidung dann auch vertagt.

Das Parlament sollte darüber abstimmen, ob die Stadt Bebra einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Bildung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft zustimmt. Also: weiter mit den Kommunen Rotenburg, Alheim, Wildeck, Ronshausen und Cornberg zusammenarbeiten will. Sie hatten sich 2015 unter dem Stichwort Zubra 2030+ zusammengeschlossen, um beim Bundeswettbewerb Zukunftsstadt anzutreten. Das Ziel: langfristige Lösungen für die Bereiche Wohnen, Bildung, Energie, Arbeit und Mobilität sowie demografischer Wandel. Eben dieser Wettbewerb sorgt nun für das Knirschen im Getriebe. Denn die Arbeitsgemeinschaft des Kreises ist – wie berichtet – ausgeschieden. Damit fällt auch das Fördergeld weg.

In dem Vertrag, dem die Parlamentarier ihre Zustimmung geben sollen, scheint das noch nicht angekommen zu sein. Ständig sei noch von der Teilnahme am Wettbewerb die Rede, so Thorsten Strippel (CDU), der gleich mehrere Beispiele nannte. „Wir sind aber aus dem Programm raus“, sagte der Fraktionschef. In seiner jetzigen Form passe der Vertrag nicht mehr zur Situation.

Sein Vorschlag: Das Parlament sollte die Entscheidung vertagen und den Vertrag zurück in die Ausschüsse geben, um so Zeit zu gewinnen. Zeit, die Bürgermeister Uwe Hassl nutzen könne, mit den Rathauschefs der anderen Kommunen herauszufinden, wohin die Reise gehen soll. „Wir sind für interkommunale Zusammenarbeit, wenn wirtschaftliche Synergien für alle Beteiligten entstehen“, fügte Michael Gauler an.

Der Vertragstext sei in einigen Punkten nicht mehr aktuell, die gemeinsamen Herausforderungen fielen durch das Ausscheiden aus dem Wettbewerb aber nicht weg und könnten zumeist nur bedingt durch eine Kommune allein gelöst werden, sagte Stefanie Koch (SPD). Der Vertrag sei eine erste Grundlage für die Zusammenarbeit und könne auch in einer bestehenden Partnerschaft überarbeitet werden. Mehrheiten in den Parlamenten der beteiligten Kommunen hätten bereits zugestimmt. Nur Bebra stehe aus. „Senden wir das richtige Signal nach Alheim, Cornberg, Ronshausen, Wildeck und Rotenburg, indem wir diesem Vertragsentwurf heute zustimmen“, so Koch.

Das Parlament setzte dann auch ein Signal ab. Es lautet: Da müssen wir noch mal drüber reden.