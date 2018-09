Bebraer Unternehmen arbeitet mit 48 Tonnen schwerer Schrottschere

Bebra. Die Bebraer Firma Hugo setzt eine der modernsten Schrottscheren in Europa ein. Das Zerkleinerungs-Ungetüm schneidet mit über 650 Tonnen Druck Schrott in kleine Teile.

In Bebra kommt eine Schere zum Einsatz, die erst mit einem 220-Tonnen-Kran von einem Schwertransporter angehoben und genauestens in Position gebracht werden musste, bevor ans Schneiden gedacht werden konnte. Die Bebraer Firma Hugo, die in der Region als Schrott- und Metallhändler bekannt ist, hat seine alte Schrottschere ausrangiert und eine der modernsten Guillotine-Schrottscheren Europas in Betrieb genommen.

Der seit 38 Jahren im Industriegebiet Nord ansässige Dienstleister arbeitet jetzt mit der „Lefort 600“, eine Schere, die mit über 650 Tonnen Druck Schrott, Träger, Moniereisen und vieles weiteres schneidet. Ihr Eigengewicht beträgt 48 Tonnen.

Anlieferung per Schwertransport

Damit liegt sie im Anfangsbereich der vom belgischen Weltmarktführer Lefort gebauten Maschinen, die bis zu 400 Tonnen schwer sein können. „Wir bauen etwa 70 Maschinen pro Jahr, so groß oder so klein, wie es der Kunde wünscht“, erläutert Mart Verdonk von Lefort, der zusammen mit seinem Kollegen Jason Roekens und der Schere per Schwertransport vom wallonischen Gosselies, wo die Maschine in rund zwei Monaten gebaut und fertiggestellt worden ist, ins hessische Bebra gekommen ist. „Zehn Stunden lang waren wir unterwegs“, sagt er, alles habe prima geklappt.

+ Blick in das technische Herz der neuen Maschine: Kraftfahrer Timo Eidam (von links), Baggerfahrer Christian Fritsch, Platzmeister Jens Strohalm von der Firma Hugo sowie die für die Herstellerfirma Lefort und die Firma Recuperma tätigen Monteure Mart Verdonk und Jason Roekens haben sich davon überzeugt, dass die neue Schrottschere funktioniert. © Wilfried Apel

„Wir waren schon früh da, um die Ankunft und Aufstellung der Schrottschere mitzuerleben“, erzählt Beate Grede, die seit vielen Jahren für Heinrich Hugo, den Chef des Bebraer Familienunternehmens, tätig ist. „Ein Außenstehender kann das vielleicht nicht so ganz verstehen, aber wir arbeiten hier wirklich mit ganzem Herzen“, sagt sie.

Stahlwerke und Gießereien machen genaue Liefervorgaben

Die Mitarbeiter des dreifach zertifizierten Betriebs, der täglich mit Kontrollen rechnen muss, achteten zudem sehr darauf, dass keine Schadstoffe in die Umwelt gelangen und dass der Schrott genauestens sortiert wird. Die von der Firma Hugo seit fast zwei Jahrzehnten mit Schrott belieferten Stahlwerke und Gießereien machen genaue Liefervorgaben. In qualitativer wie in quantitativer Hinsicht, was bedeutet, dass der sortierte Schrott so verkleinert und verdichtet werden muss, dass er die für eine effiziente Weiterverarbeitung erforderliche Schüttdichte aufweist.

Dafür ist die neue Schrottschere da, in deren „Bauch“ mit Hilfe eines von Platzmeister Jens Strohalm bedienten Umschlagbaggers alter Schrott eingefüllt, mithilfe des Vorschubzylinders der Schrottschere gepresst und nach vorn geschoben wird, um dort im „Mund“ mit der eigentlichen Schere abgeschnitten zu werden. So entstehen 50 mal 50 mal 150 Zentimeter große „Schrotthaufen“, die im Stahlwerk eingeschmolzen und zu neuem Stahl verarbeitet werden.

+ Raubtierfütterung: Mit einem Umschlagbagger befüllt Jens Strohalm den Presskasten der neuen Schrottschere. © Wilfried Apel

Heinrich Hugo ist stolz auf seine neue Maschine: „Sie ist ein ganz kleines Rädchen im großen Kreislauf der Wiederverwertung von Stahl, der im Gegensatz zu Kunststoff ohne jede Qualitätseinbuße unbegrenzt recycelt werden kann.“