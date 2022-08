Fußball-Kreisoberliga: Bebras Blick geht nach oben

Schnell abspielen: Bebras Daniel Kaufmann (links) attackiert den Wildecker Steven Seiler. © Stefan Kost-Siepl

Im Derby der Fußball-Kreisoberliga unterlag die SG Wildeck der FSG Bebra mit 1:3 (0:1). Während die FSG sich in der Tabelle weiter nach oben orientiert, sitzt die SG im Keller fest.

Obersuhl – Im Vorfeld hatte FSG-Coach Andelko Urosevic die Favoritenrolle angenommen. Sein Team erfüllte diese Vorhersage. Wildeck fing mit viel Druck aus dem Mittelfeld an, während die FSG abwartend spielte. Trotzdem gelang ihr ein schneller Konter. Daniel Kaufmann war rechts durchgebrochen. Seinen Pass in die Mitte sollte Maher Mahmud erreichen, doch der säbelte über den Ball (8.). Bis zur 19. Minute sahen die Fans viel Stückwerk auf beiden Seiten. Erneut war es dann die FSG, die mit einem Konter für Gefahr sorgte. Wieder war es Daniel Kaufmann, dessen Flanke in der Mitte Josko Sut erreichte, doch der foulte einen Gegenspieler in aussichtsreicher Position (19.). Die FSG befreite sich jetzt aber immer mehr, weil sie im Mittelfeld viele Angriffsbemühungen der SG stoppte und Schüsse auf ihr Tor zeitig blockte. Folgerichtig fiel das FSG-Führungstor. Erneut war es der wieselflinke Daniel Kaufmann, der einen zu kurz abgewehrten Ball erwischte und ihn hoch vor das SG-Tor brachte. Mahmud tanzte einen Gegenspieler aus und hämmerte das Leder in die Maschen (27.). Damit ging es in die Kabinen.

Anfangs der zweiten Halbzeit zeigte die Kabinenpredigt von Wildecks Trainer Mike Lindemann Wirkung. Sein Team war jetzt wacher und schaffte prompt den Ausgleich. Tobias Brill schickte die Kugel maßgerecht über das ganze Spielfeld auf die andere Spielseite. Marc Hoffmann nahm sie kurz an und versenkte sie im langen Eck zum 1:1 (55.). Unerklärlich, warum die SG diesen Rückenwind nicht nutzten. Im Gegenteil: Bebra kam zum Führungstreffer. Ein weiter Freistoß erreichte Tomislav Labudovic, der das Leder per Kopf in die Maschen jagte zum 1:2 (70.). Dies war der Knackpunkt in der Partie, denn es folgte kurze Zeit später der Knockout für die SGW. Aus dem Mittelfeld zog Josko Sut auf und davon, legte die Kugel maßgerecht auf Darian Jung, und der brauchte nur noch zum 1:3 einzuschieben (77.). Damit war die SG gut bedient, denn die FSG ließ noch hochkarätige Chancen aus.

Bebras Trainer Andelko Urosevic war zufrieden: „Das Ergebnis ist verdient. Wir haben es uns unnötig schwer gemacht. Oft war bei uns zu wenig Körperspannung. Beim 1:1 stand unsere Abwehr nicht gut, die Zuordnung stimmte nicht. Das Spiel hatte kein gutes Kreisoberliga-Niveau.“Sein Gegenüber Mike Lindemann kritisierte: „Wir fangen die Gegentore zu einfach. Vor allem die ersten beiden Tore waren unnötig. Es waren bei uns auch zu viele individuelle Fehler.“

SG: Hendl – Sandrock (52.Dickmann), Becker,Roth, Bomba Evina, Mohr, Hoffmann, Nushi (14. Brill), Seiler, Rimbach (83. Sandrock), Veselcic FSG: Hesse – Schaar, Mainz, Schade, Schleuchhardt (46. Onitiu, Sut, Hofmann, Kaufmann (89. Holzhauer), Labudovic, Silbermann, Mahmud SR: Stöcker (Haselgrund), Z: 250 Tore: 0:1 Mahmud (27.) 1:1 Hoffmann (55.), 1:2 Labudovic (70.), 1:3 Kaufmann (77.)

Von Burghard Hauptmann

Routiniers unter sich: Bebras Martin Silbermann (vorn) wird von Yannik Rimbach angegriffen. © Stefan Kost-Siepl