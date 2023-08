Blaualgen am Breitenbacher See bei Bebra: Gesundheitsamt rät weiterhin vom Baden ab

Von: Christopher Ziermann

Sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch gefährlich: Über die Wasseroberfläche des Breitenbacher Sees zieht sich an einigen Stellen ein Algenteppich. Das Bild haben die Hygienekontrolleure des Gesundheitsamtes gemacht. © Kreis Hersfeld-Rotenburg

Der Breitenbacher See sollte auch weiterhin nicht zum Baden genutzt werden. Darauf weist das Gesundheitsamt des Landkreises auf Nachfrage unserer Zeitung hin.

Bebra – Der See war am vergangenen Samstag mit Absperrband versehen worden – aus dem „Verbot“ wurde Anfang der Woche dann eine Warnung. Die beim Bebraer Ordnungsamt angesiedelten Ranger beobachteten das Gewässer in den vergangenen Tagen, am Freitag wurde die Situation dann wie angekündigt vom Gesundheitsamt neu bewertet.

Es werde „weiterhin und bis auf Weiteres vom Baden im Breitenbacher See abgeraten“, teilt der Landkreis nun mit. Das sei das Ergebnis eines Vororttermins von Hygienekontrolleuren des Gesundheitsamts am Freitagvormittag. „Besonders im Bereich des Hundestrandes, aber auch vereinzelt an der Badestelle beim Campingplatz, hat das Gesundheitsamt unterschiedliche Algen – darunter vermutlich auch Blaualgen – sowie die giftigen Abbauprodukte in unterschiedlich hohen Konzentrationen festgestellt.“ Demnach gehe man davon aus, dass sich auch an anderen Stellen im See weiterhin Cyanobakterien beziehungsweise Blaualgen befinden könnten.

„Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger daher, die entsprechenden Hinweisschilder am See zu beachten und weisen darauf hin, dass das Baden im See für Mensch und Tier – also auch für Hunde – gefährlich sein könnte. Anfang der kommenden Woche wird das Gesundheitsamt erneut vor Ort am Breitenbacher See die Lage einschätzen“, heißt es abschließend. (Christopher Ziermann)