Blech trifft Saiten: Donnernder Applaus bei Konzertabend in Ellis Saal

Drei Stunden, drei Orchester

+ © Thomas Landsiedel Drei Orchester, ein Kopf: Igor Karassik führte launig durch den dreistündigen Abend und hatte im warmen Saal stets das Frottee-Handtuch griffbereit. © Thomas Landsiedel

Das Mandolinenorchester Weiterode, der Posaunenchor Bebra und das Eisenbahnblasorchester Bebra begeisterten am Samstag beim Konzert in Ellis Saal in Weiterode.