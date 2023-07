Breitenbach feierte Dorffest: Gottesdienst, Gesang und Kinderprogramm lockte Besucher zur Kulturstätte

Bebra

+ © Wilfried Apel Schnell war das Kuchenbüffet so gut wie abgeräumt: Hannah Paul (von links), Lilly Rosier, Lukas Otto, Leonie Meise und Annika Klee hatten gut zu tun. © Wilfried Apel

Heizers Stadtfest lag zwar erst eine Woche zurück, und so manche Breitenbacherin soll es auch zu Roland Kaiser nach Fulda gezogen haben. Den Allermeisten aus dem Dorf an der Brücke war das aber egal. Sie feierten von Samstagnachmittag bis in die Nacht hinein ihr traditionelles Dorffest.

Breitenbach – Klein und Groß, Jung und Alt, versammelte sich erstmals an der Kulturstätte am Fuhrmannsweg, ein bisschen auch als Generalprobe für die 2024 anstehende 950-Jahrfeier, die zum Teil an dieser Stelle, unter dem übrig gebliebenen Dach des abgerissenen Kindergartens, über die Bühne gehen soll. Eine solche fehlte am Samstag allerdings noch, so dass der Männergesangverein zwischen Bier- und Weinstand Aufstellung nahm.

Die etwas weiter entfernt sitzenden Festgäste konnten den von Michael Maiwald geleiteten Chor deshalb nicht ganz so gut hören. Sie sahen aber, dass der Auftritt bestens ankam. Natürlich glaubte den Sängern kein Einziger, dass sie „Alte Säcke“ sind, so frisch und fröhlich sangen sie drauflos. Unter anderem entführten sie ihr Publikum nach Amsterdam, um es „Über sieben Brücken“ wieder mit nach Hause zu nehmen, wo sie als Zugabe ihren weithin bekannten „Zottelmarsch“ zelebrierten.

+ Auf der Rollenbahn: Emil und Mila Zilch hatten eine Menge Spaß. © Wilfried Apel

Begonnen hatte das Dorffest mit Klängen des Breitenbacher Posaunenchors und einem von Pfarrer Benjamin Gittermann gehaltenen Gottesdienst. In den Mittelpunkt seiner Gedanken stellte der Geistliche einen der Ohrwürmer des Gesangbuches, das 15 Strophen lange Paul-Gerhard-Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit“. Die Singende Gemeinde bereicherte das besinnliche Beisammensein mit drei weiteren Liedvorträgen, zuletzt mit „In Dir ist Freude“. Die hatten die Besucher zunächst an den vielen Torten und Kuchen, die vom Back- und Service-Team des Jugendclubs Alte Pumpe verkauft wurden.

Auch die weiteren Breitenbacher Vereine beteiligten sich an der vom neugegründeten Verein „Breitenbach - Das Dorf an der Brücke“ getragenen Veranstaltung. Die einen sorgten fürs Essen, die anderen fürs Trinken, und der Sportverein war für die Kinderbelustigung zuständig. Neben der Hüpfburg und dem Schminkstudio stieß die Rollenbahn auf großes Interesse. Wer wollte, konnte darüber hinaus am Stand des Schützenvereins per Licht-Gewehr nachempfinden, wie Biathlon-Schützen auf ihre Zielscheiben schießen.

+ Bereicherten das Dorffest mit Liedvorträgen: Die Aktiven des Breitenbacher Männergesangvereins unter der Leitung von Michael Maiwald. © Wilfried Apel

Weil der Geschäftsführerin des Tourismusverbands Erlebnisregion Mittleres Fuldatal Nancy Konradt schon vor dem Dorffest bekannt war, dass die Breitenbacher gut feiern können, schaute sie am Nachmittag mit dem für den SWR arbeitenden Kameramann Philipp Frickert vorbei, um für einen neuen Imagefilm Stimmung einzufangen. Das dürfte den beiden gelungen sein, auch wenn der eine oder andere Dorffestler immer mal wieder der etwas romantischeren Fest-Atmosphäre in der Dorfmitte nachtrauerte. Aber an der kann ja bis zur 950-Jahrfeier noch gebastelt werden.

Von Wilfried Apel