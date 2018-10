Brutale Attacke am Autoscooter: Männer schlagen 22-Jährigen in Bebra zusammen

Brutale Attacke am Autoscooter: Drei Männer haben einen 22-Jährigen zusammengeschlagen.

Ein 19-Jähriger aus Bebra und zwei weitere Männer haben am Rande der Weiteröder Kirmes einen jungen Mann aus Vacha mit Schlägen und Tritten verletzt.

"Alle drei haben auf den Geschädigten eingeschlagen und getreten“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten sprechen von einer gefährlichen Körperverletzung. Der Vachaer, der laut den Beamten am Samstagmorgen gegen 3 Uhr am Autoscooter auf der Weiteröder Kirmes von den drei Männern abgepasst und attackiert wurde, erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor hatte es einen verbalen Streit zwischen dem 19-jährigen Bebraner und dem jungen Mann aus Vacha gegeben. Der Sicherheitsdienst verwies den Bebraner daraufhin wegen aggressiven Verhaltens aus dem Zelt.

Nach dem körperlichen Angriff ermittelt die Polizei. Eine Personalie hat sie bereits festgestellt - die des 19-Jährigen aus Bebra. Die Beamten trafen ihn wenig später bei sich zu Hause an. Er räumte den Streit und die Auseinandersetzung ein. Da er alkoholisiert war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Hier befindet sich Weiterode: