Couragierte Zeugen stoppen Diebstahl in Bebra: Polizei sucht Zeugen

Von: Christopher Ziermann

Ein Diebstahl ist in Bebra von zwei Zeugen verhindert worden (Symbolbild). © Damai D. Dewert

Von einem couragierten Einsatz zweier Zeugen berichtet die Polizeistation Rotenburg.

Bebra – Demnach entriss ein Unbekannter einer 26-jährigen Frau aus Hamburg am Montag gegen 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße die Handtasche.

Zwei aufmerksame Zeugen, die nach aktuellem Kenntnisstand gerade in einem Auto vorbeifuhren und auf den Sachverhalt aufmerksam wurden, zögerten nicht lange, stellten den Pkw ab und nahmen zu Fuß die Verfolgung des Täters auf. Als dieser sie bemerkte, ließ er das Diebesgut fallen und flüchtete. Die beiden Zeugen übergaben die Handtasche wieder an die 26-Jährige. Am Handy der Frau entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Der Täter wird mit 1,65 bis 1,70 Meter Körpergröße, einem Alter von 18 bis 25 Jahren, dunklen Haaren und dunklen Augen beschrieben. (Christopher Ziermann)