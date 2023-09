Die Band The Sweet begeistert im ausverkauften Lokschuppen in Bebra das Publikum

Von: Kai Struthoff

Zeitreise in die 70iger: Andy Scott, Paul Manzi, Bruce Bisland, Lee Small und Tom Cory (von links) heizten im Lokschuppen mächtig ein. © Kai A. Struthoff

Die Band The Sweet hat am Freitagabend die Besucher des ausverkauften Lokschuppens in Bebra mit ihrem Glam-Rock-Sound begeistert.

Bebra – Und plötzlich sind alle wieder jung: Als die ersten brettharten Gitarrenriffs von The Sweet durch den Lokschuppen in Bebra hämmern, sind die Zipperlein vergessen: Schmerzende Knie, kaputte Rücken, schütteres Haar – ganz egal: Alle sind wieder 16. Natürlich weiß man inzwischen, dass das Leben nicht leicht ist. Aber: „You know, you’ll never go wrong ‘cause you’re all part of the six teens.“

Vermutlich geht es vielen Besuchern an diesem Abend in Bebra so wie Lokschuppen-Chef Matthias Bähr, der als kleiner Junge heimlich die HR-3 Hitparade unter der Bettdecke hörte und sich damals nicht hätte träumen lassen, dass er eines Tages mit den Helden seiner Jugend auf einer Bühne stehen würde. „Hoffentlich kennt die überhaupt noch jemand“, hatte er sich kurzzeitig gesorgt. Aber der ausverkaufte Lokschuppen beweist das Gegenteil: Die Haare sind zwar kürzer, statt Plateausohlen trägt man inzwischen doch lieber orthopädische Schuhe, aber der Glam-Rock ist immer noch lebendig als The Sweet die Bühne betritt.

Gut vorgewärmt durch Mike Gerholt, der für die eigentlich angekündigte Vorband Bodyguerra das Anheizen im Lokschuppen übernommen hat, ist das Publikum bereit für die Helden ihrer Jugend. „Fox on the run“, „Ballroom Blitz“, Teenage Rampage“, „Little Willy“, „Love is like oxygen“ oder „Hell Raiser“ – die Texte der alten Songs aus den 1970iger Jahren sind fest abgespeichert auf der Festplatte eines gelebten Lebens und können sofort wieder mitgesungen werden. Andy Scott ist der letzte Überlebende der original Band The Sweet, aber er hat mit Bruce Bisland, der seit 31 Jahren bei der Band das Schlagzeug traktiert, Lee Small am Bass, Tom Cory am E-Piano und vor allem mit Leadsänger Paul Manzi eine tolle neue Truppe um sich geschart, die den bombastischen Gitarrensound, den knalligen Schlagzeugbeat und den zuweilen ins Falsett aufsteigenden Sweet-Gesang voll drauf haben.

„Ein paar gute Stimmen im Publikum“ erkennt Paul Manzi als die Lokschuppen-Crew textsicher jeden der alten Hits mitsingt. Die Teenager von einst sind wieder in Aufruhr, die Teenage-Rampage geht weiter. Und als nach knapp anderthalb Stunden und einigen Zugaben die Band von der Bühne geht, da liegt ein versonnenes Lächeln auf den Gesichtern der vielen Zuhörer, die glücklich aus dem Jungbrunnen der Musik gestiegen sind. (Kai A. Struthoff)