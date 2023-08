Wochenend-Porträt: Gitarrist Andy Scott kommt mit der Band The Sweet nach Bebra

Von: Kai Struthoff

The Sweet heute: Andy Scott (mit Hut) mit den aktuellen Mitgliedern der Band The Sweet, von links Bruce Bisland, Lee Small, Tom Cory und Paul Manzi, die am Freitag im Lokschuppen spielen. © Andy Scott/NH

Bebra/London – Es war Anfang der 1970er-Jahre, als plötzlich neue Töne und ein neuer Look die Bühnen der Welt eroberte und via „Bravo“ und Ilja Richters „Disco“ auch in die Jugendzimmer und Tanzlokale unserer Region schwappte. Mit „Fox on the run“, „Ballroom Blitz“ und „Teenage Rampage“ stürmten damals The Sweet die Charts der Hitparaden und kreierten einen neuen Stil:

Den Glam-Rock. Gar manche heutige Großmutter hatte damals den Star-Schnitt von Brian Conolly, Steve Priest, Mick Tucker und Andy Scott an der Wand. Und so mancher kahlköpfige Opa von heute trug damals das Haar noch lang nach dem Vorbild der „süßen“ englischen Jungs.

Andy Scott ist der letzte Überlebende der legendären britschen Boy-Group und immer noch „on the Road“ mit den Hits von damals. Am Freitag, 1. September, kommt er mit der neuformierten Band The Sweet in den Lokschuppen nach Bebra.

Get yourself the constitution. And join the revolution now. And recognise your age, it’s a teenage rampage.

The Sweet, 1973

Andy lebt inzwischen im ländlichen Wiltshire bei London, ganz in der Nähe vom Malmesbury, der englischen Heimat von Mönch Lullus, der einst Hersfeld gründete. „Ich habe sogar ein Aquarell von der Malmesbury Abby bei mir im Wohnzimmer hängen“, erzählt der inzwischen 74-jährige Musiker, der gerade erst von einer schweren Covid-Erkrankung genesen ist und jetzt wieder auf Tour geht. Am Sonntag tritt The Sweet auch im ZDF-Fernsehgarten auf.

„The Final Round“, die letzte Runde, heißt die Abschiedstournee von The Sweet, die in ihrer fast sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere über 30 Millionen Tonträger verkauft haben. Nach einer schweren Erkrankung an Prostata-Krebs braucht Andy Scott inzwischen einfach etwas mehr Zeit, um sich zu erholen. „Ich bin zwar immer noch derselbe Mensch auf der Bühne, aber ich will nicht mehr stundenlang im Tourbus sitzen“, sagt Andy, der seit 1970 als Gitarrist bei The Sweet ist und nebenbei auch als Songschreiber und Produzent fungiert.

In vielen Interviews ist Andy Scott seinerzeit auch als lautstarker Kritiker des Brexit aufgetreten. „Das war die schlimmste Entscheidung, die dieses Land je treffen konnte“, sagt er rückblickend. Inzwischen falle in England alles auseinander. „Natürlich ist die EU nicht perfekt, aber wir sind doch ein Teil von Europa, auch wenn wir auf einer Insel leben.“ Er schimpft über Ex-Premier Boris Johnson und sagt: „Wenn mich jemand adoptieren würde und mir einen deutschen Pass geben würde, dann würde ich ihn nehmen.“

Trotzdem liebt er natürlich sein Heimatland: Die englische Geschichte, die schöne Landschaft, die Kultur, aber vor allem die Musik – die auch The Sweet ganz wesentlich mitgeprägt haben.

Das ausgefallene Bühnenoutfit mit Leder, Glitzer, nackter Haut und viel Schminke im Gesicht war übrigens nicht etwa die Idee eines cleveren Imageberaters. „Das war ganz allein unsere Entscheidung. Wir haben uns immer schon ausgefallen angezogen, aber noch nicht wie Glam-Rocker – denn dafür braucht man viel Geld, um diese Klamotten anzufertigen. Am Anfang trugen wir noch Satinhosen und auffällige Hemden“, erinnert sich Andy.

Bei der Verleihung des Bravo-Musikpreises als beste neue Band 1971 trafen The Sweet den legendären Marc Bolan von T-Rex. Er trat schon damals schillernd mit Federboa und Glitzer im Haar auf. „This is bloody outrageous“ – das ist ziemlich abgefahren, dachten die jungen Rocker von The Sweet damals und Mark Bolan versorgte seine Kollegen mit den Adressen der angesagtesten Läden in London-Chelsea.

Und dann waren da ja noch die Stiefel mit den hohen Plateausohlen, ein Markenzeichen von The Sweet. „Ich hatte da einen kleinen Schuhmacher in London entdeckt, der war Grieche und hieß auch Andy – wir waren natürlich sofort Freunde. Er hat mir mein erstes Paar metallic-blauer Lederstiefel mit zehn Zentimeter hohen Plateausohlen gemacht. Vorher mussten wir immer die größten Damenschuhe mit hohen Absätzen kaufen“, erzählt Andy lachend. Später hätten dann Bands wie Abba oder Roxy Musik den Stil übernommen und den Glam-Rock weiterentwickelt.

Heute tritt The Sweet meist in schwarzem Lederoutfit auf, es hat sich ausgeglitzert. Nur die langen Haare hat Andy Scott behalten – aus einem ganz besonderen Grund: „2009 erhielt ich die Diagnose Prostata-Krebs und meine Freunde haben mir gesagt, ich solle mir schon mal Hüte kaufen. Aber ich habe meine Haare nicht verloren.“ Damals habe er einen Pakt geschlossen, erzählt Andy: „Wenn ich meine Haare behalte, schneide ich sie mir nicht mehr.“

Andy Scott hat überlebt. Er ist der letzte der Originalformation von The Sweet, der die wilden 60er- und 70er-Jahre überstanden hat. Seine Bandkollegen, allen voran Leadsänger Brian Conolly, habe vor allem der Alkohol zugrunde gerichtet. Der Rock ‘n’ Roll-Lifestyle mit Sex, Drogen und langen wilden Partys forderte seinen Tribut. Andy Scott erinnert sich beispielsweise an die langen, exzessiven Nächte im legendären Studio 54 in New York. „Es war eine hedonistische Zeit, fast wie in Dantes Inferno.“

Doch es gab auch die vielen langweiligen Tage allein in Hotelzimmern irgendwo auf der Tour. „Das hat Brian wohl nicht verkraftet, denn eigentlich war er sehr gesellig.“ Mit dem Ruhm kam auch die Einsamkeit der Stars nach der Show, wenn das Scheinwerferlicht erloschen war. Auch Mick Tucker, der an Leukämie gestorben ist, und Steve Priest hätten zuviel getrunken, erzählt Andy Scott nachdenklich und man merkt, dass er seine alten Weggefährten vermisst. „Was wir in den 70ern zusammen geschafft haben, das hält bis heute.“

Vielleicht ist es auch das, was ihn antreibt, immer weiter zu machen. Es nervt ihn auch nicht, stets die gleichen alten Hits zu spielen. „Wenn ich diese Songs nicht mehr spielen will, wäre das wohl mein Ende.“ Die Leute wollten eben diese Songs hören, um sich wieder jung zu fühlen. Auch heute würden die in Ehren ergrauten Fans von damals noch bei den alten Hits auf den Stühlen stehen und mitsingen. „Genau das, gibt mir den ‘Buzz’, die Energie, um weiterzumachen.“

The Sweet spielt am Freitag, 1. September, ab 20 Uhr im Lokschuppen in Bebra. Einlass ist ab 19 Uhr. The Sweet werden unterstützt durch die Gruppe Bodyguerra. Karten gibt es für 44 Euro Online unter www.bebra-lokschuppen.de

Lange Haare, schrille Klamotten: Die Glam-Rock Band The Sweet 1971. Von links Brian Connolly, Andy Scott, Mick Tucker, and Steve Priest Photo: Oscar Abolafia/Everett Collection/Imago © Oscar Abolafia/Everett Collection/Imago