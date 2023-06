Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil

Von: Herbert Vöckel

Teilen

Mit einem Dorffest feierte der Förderverein Schwimmbad am Wochenende in Asmushausen sein 20-jähriges Bestehen. Der Auftakt war am Freitag der Festkommers im Dorfgemeinschaftshaus. Vor Mitgliedern und Gästen im überfüllten Saal blickte Vorsitzender Richard Berge auf den Anlass für die Vereinsgründung vor zwei Jahrzehnten zurück.

1 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

2 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

3 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

4 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

5 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

6 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

7 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

8 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

9 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

10 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

11 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

12 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

13 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

14 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

15 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

16 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

17 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

18 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

19 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

20 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

21 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

22 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

23 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

24 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

25 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

26 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

27 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

28 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

29 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

30 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel

31 / 31 Dorffest und Freibad-Eröffnung in Bebraer Stadtteil © Herbert Vöckel