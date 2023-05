Einparken in Bebra geht schief: Auto verkeilt sich zwischen Laterne und Busch

Von: Clemens Herwig

Festgefahren: Der Renault einer 76-jährigen aus Gilfershausen steckte am Mittwochmittag auf einem Grünstreifen am Bebraer Einkaufszentrum fest. © Clemens Herwig

Ziemlich verkeilt hatte sich der Renault Modus einer 76-jährigen Autofahrerin am Mittwochmittag auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums be! in Bebra.

Die Gilfershäuserin wollte gegen 12.10 Uhr in eine Parkbucht fahren. Dabei verwechselte sie offenbar Gas- und Bremspedal, schoss daraufhin mit ihrem Fahrzeug nach vorn und kollidierte mit einem Laternenmast, bevor sie auf dem Grünstreifen stecken blieb. Das vermutete die hinzugezogene Polizeistreife vor Ort.

Der ungewöhnliche Anblick sorgte an der viel befahrenen Bahnhofstraße für Aufsehen – zahlreiche Passanten und Vorbeifahrende boten ihre Hilfe an. Die 76-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden an dem fast 20 Jahre alten Renault und dem Laternenmasten auf rund 4000 Euro. Der Bauhof sollte zudem prüfen, ob der Mast nicht möglicherweise gesichert werden müsse. (Clemens Herwig)