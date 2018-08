Emotionaler Konzertabend in Bebra mit Heiratsantrag

Ergreifener Moment: Andreas Eitzert (Bildmitte) machte seiner Freundin Susanne Kerscher (links) auf der „mittwochs in...“-Bühne in Bebra einen Heiratsantrag. Bebras Bürgermeister Uwe Hassl (rechts) bot sich spontan als Trauzeuge an. Im Hintergrund hören Sigi Arnold und Rüdiger Brinkmann (Whynotacoustic) gespannt zu.

Bebra. Zum letzten Mal hieß es in diesem Jahr „mittwochs in…“ der Bebraer Innenstadt. Es wurde ein sehr emotionaler Abend.

Sascha Moseberg und sein vielköpfiges Team hatten alle Hände voll zu tun, denn an „Semms Ecke“ tummelte sich halb Bebra und hatte Lust auf kühle Getränke und handgemachte Musik. Zum letzten Mal hieß es in diesem Jahr „mittwochs in…“ der Innenstadt.

Nach Ben Black und Paddy Schmidt hatte die Stadtentwicklungsgesellschaft SEB das Duo „Whynotacoustic“ eingeladen, und Rüdiger Brinkmann aus Fritzlar und Sigi Arnold aus Kassel überzeugten wie gewohnt mit zwei Stimmen und zwei Gitarren. Von Oldie bis Chart-Hit, von Rock bis Ballade, die beiden brachten’s, wie man’s gerne hört, auch wenn man erst später vorbeischaute. „Sounds of Silence“ gehen eben immer, und um viertel nach neun rief Sigi: „Holt die Feuerzeuge raus!“ Was folgte, war ein Klassiker von Barclay James Harvest: „Hymn“. Die Sentenz „From Heaven to Earth“ war so manchem bekannt, nur beim Titel fiel nicht gleich der Groschen.

Dann stieg Karl Rüdiger aus Bebra auf die kleine Bühne, griff zur Mundharmonika und intonierte mit den beiden Protagonisten den Beatles-Evergreen „Let it be“. Er wurde begeistert beklatscht, genauso wie die Whynotacousticer selbst, als sie ihre Musik auf La-la-la und Hey-hey-hey-Songs umstellten: „Hey hey, what’s going on“.

Bürgermeister Uwe Hassl ließ sich das nicht zweimal sagen. Wie schon im vergangenen Jahr begab sich der Boss der Stadtverwaltung auf die Bretter, die die Welt bedeuten, und ganz speziell „für Louise, Lisa und Sylvana“ intonierte er „I’m on Fire“. Nicht ganz so überzeugend wie der „echte“ Boss, Bruce Springsteen, aber mit ganz viel Herz, und nicht ohne vorher die tolle Entwicklung herausgestellt zu haben, die Bebra mit seiner neuen Innenstadt und der im dritten Jahr bestens besuchten Mittwochs-Veranstaltungsreihe erfahren hat.

Derweil stand Andreas Eitzert schon ganz aufgeregt vor der Bühne. Neben ihm seine Freundin Susanne Kerscher, und der eine oder andere aus dem Publikum ahnte, dass etwas in der Luft lag. Als Andreas das Mikrofon in die Hand nahm, das Wort ergriff, seine Freude kaum noch beherrschen konnte und in aller Öffentlichkeit seiner Liebsten „total übermannt“ einen Heiratsantrag machte, brandete Beifall auf. Natürlich antwortete Susanne mit „Ja!“, und natürlich zögerte Bürgermeister Hassl keine Sekunde, als er gefragt wurde, ob er als Trauzeuge zur Verfügung steht. Die Whynotacousticer kommentierten das Ganze mit „Nothing else Matters“ („Nichts anderes zählt“) von Metallica und betonten zum Abschluss einmal mehr, wie gern sie in Bebra auftreten: „Hier herrscht immer eine tolle Atmosphäre!“

Michael Lehn von der SEB, eigentlich in Urlaub befindlich, brachte auf den Punkt, was das Publikum bei knapp 30 Grad fühlte: „Einfach nur sensationell!“