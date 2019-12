„Erbarme“: Die Rodgau Monotones rockten im Lokschuppen Bebra

Gleich drei Bands zelebrierten in der längsten Nacht des Jahres im Bebraer Lokschuppen "Christmas-Lok-Rock", darunter die Hessen-Band schlechthin.

VON WILFRIED APEL

Bebra – Monoton war’s nicht beim Christmas-Lok-Rock im Lokschuppen. Kein Wunder. Immerhin drei Bands sorgten für Zunder, rockten, was das Zeug hielt, und bei den Rodgau Monotones gab’s sogar noch Fähnchen – mit dem Hessenlöwen natürlich, denn die sechs älter gewordenen Herren, die sich vor Jahren im südhessischen Rodgau gefunden haben, und die dagegen ganz schön junge Sängerin Kerstin Pfau sind noch immer die Hessen-Band schlechthin.

+ Nennen sich „Zwanzich15“: Jürgen Jay Dehmel, Bernward Bueker, Jürgen Bailey (von links) sowie Michael „Jott“ Joch an der Batteria präsentierten Deutsch -Rock. © Wilfried Apel

Das machten sie beim sich über insgesamt rund fünf Stunden erstreckenden vorweihnachtlichen Rockereignis, bei dem sie den ausgedehnten Mittelteil bestritten, deutlich. Als sie nach der Pause „Ei gude wie“ anstimmten, dauerte es nicht lange, bis das Publikum inbrünstig einstimmte. Nicht viel anders war es beim Gassenhauer „Mama Lauda“, bei dem „Kers-tin“ alles gab, und beim ersten hessischen Seefahrerlied „Wir sind die hessischen Piraten“. Irgendwie logisch, dass die Galionsfigur des Schiffes aus einem Bembel bestand, dass 100 Fässer Grüne Soße an Bord waren und 10 000 Liter Äppler.

Riesenapplaus, als sie sangen: „Die ahle Wurscht schmeckt wunderbar, die isst sogar der Yeti!“ Auf „St. Tropez am Baggersee“ folgten die Ballade „Is nur Kino“ und der Song mit der subtilen Einsicht: „Wenn es abgeht, geht es ab!“

Ja und dann wurden – die Queen hätte es „amused“ zur Kenntnis genommen – bei der „Rodgau Night of the Prolls“ Fähnchen geschwenkt. Aus John Miles’ Monumentalwerk „Music was My First Love“ wurde „Susi war die Höchststraf’“, „Mein Freund Harvey“ fehlte natürlich auch nicht, und um elf vor elf stellte Sänger „Osti“ Osterwold fest: „Bebra singt!“ Das tat es tatsächlich – obwohl im Lokschuppen noch Platz war, als der glänzend aufgelegte „Osti“ die Bandmitglieder vorstellte und alle zusammen die ultimativen Rodgau-Monotones-World-White-Christmas-Tour-Hits inszenierten: „Erbarme, die Hesse komme“ mit de Pappa und de Flasch Grappa und „Volle Lotte“.

+ Hannes „Feuer“ Bauer mit dem Orchester Gnadenlos: Zum unermüdlichen Team gehört auch der Bassist Martin Hofbauer. © Wilfried Apel

Keine Frage, dass die wild begeisterten Nord- und Südhessen, aber auch viele aus Thüringen angereiste Fans, nach einer Zugabe riefen. Die bestand aus dem als hymnisches australisches Volkslied angekündigten AC/DC-Hit „Highway to Hell“, in den der Uralt-Hit „Wir wollen niemals auseinandergehen“ verwoben war.

Riesenstimmung, Riesenapplaus für alle, insbesondere für „Kers-tin“, die sich die Seele aus dem Leib gesungen hatte.

Zuvor heizte die Band „Zwanzich15“ den Fans ein, nachher mit noch mehr Power Hannes „Feuer“ Bauer, der Gitarrist von Udo Lindenbergs Panik-Orchester, mit dem Orchester Gnadenlos.

Grandios. Und fast schon zu viel des Guten.