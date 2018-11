Fahrt mit der Grusel-Bimmelbahn: Halloween am Bebraer Wasserturm

Bebra. Ob Hexen, Gespenster, Vampire oder Teufel – alle haben sich an Halloween am Wasserturm in Bebra versammelt. Die Eisenbahnfreunde hatten mit einem schaurig-schönes Programm eingeladen.

Die Eisenbahnfreunde hatten die Grusel-Bimmelbahn, den Geister-Express und den Halloween-Blitz auf die Gleise gebracht. In der Dämmerung wurde dann noch die Beleuchtung angeschaltet und die schaurig schönen Grusel-Fahrten konnten starten.

Die dichte Atmosphäre wurde durch die liebevolle und detailreiche Dekoration der Eisenbahnfreunde unterstützt. Kleine Gespenster schmückten das Gelände und grimmige Kürbisse auf dem Boden sorgten für den nötigen Gruselfaktor.

Zur Stärkung der kleinen Hexen, Vampire und Teufel gab es am Kiosk bei Karin Reyer Monster-Kekse, gruselig dekorierte Muffins und Gummibärchen in Augenform. Auch für die großen Halloween-Besucher war etwas dabei: Am Kiosk wurde die Glühweinsaison eröffnet.

+ Zum Vernaschen: Die monstermäßigen Kekse am Kiosk. © Alena Nennstiel

Den Kindern gefällt es, sich zu verkleiden

Der fünfjährige Toni hatte sich als Gespenst verkleidet. Im letzten Jahr war ihm Halloween noch nicht so ganz geheuer, diesmal ist er total im Gruselfieber.

+ Spuk am Wasserturm in Bebra: Der fünfjährige Toni Standfest hat sich zu Halloween als Gespenst verkleidet. Für unser Foto hat er seinen gruseligsten Gesichtsausdruck aufgelegt. © Alena Nennstiel

Auch die neunjährige Josina Opfer und ihre Schwester Romy Jungkurth waren verkleidet, Romy als Teufelchen und Josina als Monster. Die besten fünf Kostüme hatten die Chance, einen Preis zu gewinnen.

Was den beiden Mädchen an Halloween am besten gefällt? „Das Verkleiden“, sind sich die beiden einig. Josina ist sogar schon mal von Haustür zu Haustür gegangen wie an Nikolaus und hat gerufen: „Süßes, sonst gibts Saures“. „Zum Glück habe ich nie etwas Saures bekommen, nur ganz viel Schokolade“, freute sie sich.

Von Alena Nennstiel