Festival der Vielfalt fand am Samstagnachmittag am Lokschuppen in Bebra statt

Ein buntes Fest für die Demokratie

+ © Wilfried Apel Graffitikünstler Max Kosta aus Erfurt zeigte sein Können dem sechsjährigen Alex Bogdanov sowie anderen Interessierten am Lokschuppen. © Wilfried Apel

Bebra – Mit einem informativen und vor allem musikalisch ausgesprochen abwechslungsreichen Programm lockte die unter dem Stichwort „Demokratie leben!“ geförderte Initiative „Partnerschaft für Demokratie Hersfeld-Rotenburg“ in Zusammenarbeit mit der Imshäuser Stiftung Adam von Trott am Samstag gut acht Stunden lang zum „Festival der Vielfalt“ in den Biergarten am Lokschuppen in Bebra.

Insgesamt knapp 500 Besucher und Zuhörer dürften im Verlauf des Tages vorbeigeschaut haben, und so mancher wäre sicherlich auch noch länger geblieben, wenn es nicht bis in den Abend hinein außergewöhnlich heiß gewesen wäre. Von daher waren vor allem die Plätze unter den Sonnenschirmen begehrt, von denen aus man die Informationsstände im Blick und die Musik im Ohr hatte.

Erste auf der Bühne waren Toni Feder und Johannes Lübben aus Ludwigsau. Singend und Gitarre spielend erfreuten die beiden ihr Publikum.

+ Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz: Über kulinarische Köstlichkeiten freuten sich Elena Kalb (links) und Sarah Schulz. © Wilfried Apel

Ein weiteres Fast-Heimspiel absolvierten die Gitarristen Benji und Noah Schaub aus Rotenburg, die ihren musikalischen Reigen überaus passend mit dem Pat-Metheny-Stück „Sunlight“ eröffneten. Die um den vor Ort bestens bekannten Ben Black neu gruppierte Gruppe Tonrausch war für Lokschuppen-Chef Matthias Bähr und viele andere eine der Entdeckungen des Jahres. Mit Deutsch-Rock, aber auch Singer-Songwriter-Elementen übertönten sie die vorbeifahrenden ICEs mit Leichtigkeit.

Richtig laut ging es bei der Bad Hersfelder Gruppe Amuse Girls zu, die sich Rock, Punk, Hardcore und Metal auf die Fahnen geschrieben haben. Überaus bunt trat die achtköpfige, in Gießen beheimatete, Gruppe Turbo Sapienowa auf. Mit Balkan Ska und Gipsy Swing entführten sie die Festival-Gäste in südosteuropäische Gefilde, ehe Lokalmatador Daniel Kör, begeistert gefeiert von seiner Fangemeinde, Rap und Hip Hop aus Bebra servierte.

+ Ziel des Festivals war es, demokratische Kultur im Landkreis noch sichtbarer zu machen und zu leben, sowie ein buntes und vielfältiges Zeichen gegen alle antidemokratischen Tendenzen zu setzen. © Wilfried Apel

Zu Beginn der von Michael und Pamela Maiwald moderierten und mit informativen Interviews bereicherten Veranstaltung hatte Bebras Bürgermeister Stefan Knoche auf die Wichtigkeit des Themas hingewiesen: „Wir müssen Flagge zeigen. Ohne Migration und Vielfalt wäre aus Bebra nie das geworden, was es heute ist.“ Für die Bürgermeister des Kreises sprach der Ronshäuser Rathauschef Markus Becker, für den Landkreis der Erste Kreisbeigeordnete Dirk Noll, der ausdrücklich auch allen Macherinnen und Machern dankte, unter ihnen Christel Zimmermann und Daniela Langgut. Die beiden stellten heraus, dass man der rechten Szene nicht die Bühne überlassen dürfe. Mit Blick auf das Festival habe man sich aber dafür entschieden, nicht „dagegen“ zu sein, sondern „für Meinungsvielfalt“. Ausdruck der entsprechenden Überlegungen war, dass man sich beim „Markt der Möglichkeiten“ an verschiedenen Ständen unter anderem über Gewaltprävention, Rechte von Frauen, LGBTQI*-Rechte und Umweltfragen informieren konnte.

Auch fair gehandelte Produkte konnte man am Lokschuppen erwerben, ebenso wie orientalische Leckereien von der Frauengruppe des islamischen Kulturvereins Bebra. Im Lokschuppen konnten sich Kinder von Fräulein Glitzer mit Tattoos verzieren lassen, spielen oder eigene Buttons basteln, und für Graffiti-Künstler und solche, die es werden wollen, stand neben der Bühne eine Graffiti-Wand zur Verfügung.

Von Wilfried Apel