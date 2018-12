Feuerwerk, enthüllte Schaufenster und gute Stimmung in Bebra

Bebra. Budenzauber in der Biberstadt: Am Freitagabend strömten die Menschen in Scharen in Bebras Innenstadt, um die dort gebotenen Attraktionen mit zu erleben.

Die auf der Rathausmarktbühne tanzenden Dance ‘n’ Fun Girls geben mit der von der Gruppe Banaroo kreierten Pop-Version des altbekannten Liedes „Fröhliche Weihnacht überall“ das Motto für den zweiten Bebraer Adventsmarktabend vor: „You are the One and Only for Tonight!“

Eingedenk dessen sind jede Menge Besucher unterwegs, um über die im Herzen der Biberstadt aufgebaute Attraktion zu schlendern, Glühwein und Punsch zu trinken, Schmeckewöhlerchen zu genießen, erste Geschenke zu kaufen und Freunde und Bekannte zu treffen. Markus und Tanja Scholl aus Obersuhl sind zum ersten Mal da und bestaunen mit Tochter Valentina und Nele Kaufmann den Sternenhimmel und die schöne Dekoration. Nicht ganz undiplomatisch urteilen sie: „Der Adventsmarkt ist auf jeden Fall der zweitschönste im ganzen Kreis!“

+ Mamma Mia: Zum Abba-Ohrwurm knallte und zischte es beim festlichen Feuerwerk über der Bismarckstraße. Alle Fotos: Wilfried Apel Hannah Kleist und Julia Wagner aus Lispenhausen sehen das nicht viel anders. Die beiden haben vor ein paar Tagen das live aus Bad Hersfeld übertragene „Küchenduell“ des HR-Fernsehens gewonnen und sind sowohl davon als auch vom Bäwerschen Budenzauber begeistert. Was kein Wunder ist, denn angefangen beim Schnuffeltuch mit Hosenohren am Stand der Sozialen Förderstätten bis hin zu lecker gefüllten Grießteigtaschen am Stand der Jugendgruppe der syrisch-orthodoxen Gemeinde und Schmalzbrot am Stand des Lionsclubs gibt es fast alles. Darüber hinaus verblüfft die Stadtentwicklungsgesellschaft mit der Marktneuheit Heizerbier.

Punkt 18 Uhr knallt und zischt es über der Bismarckstraße. Man denkt „Mamma Mia“, hört den gleichnamigen Abba-Ohrwurm und sieht, wie sich allerschönstes Feuerwerk über dem be! ergießt. Dicht gedrängt stehen Menschenmassen hinter der Absperrung, staunen ein ums andere Mal und klatschen, wenn rote Raketen nach oben steigen. Passend zur noch verhüllten Schaufensterdekoration singt Udo Jürgens „Ich war noch niemals in New York“, aber was ist die Stadt mit dem Trump-Tower gegen die Stadt mit dem be!, dessen Vorzüge Außenmoderator Dirk Lorey preist.

Als Santa Claus „to Town“ gekommen ist, die Schaufenster enthüllt und am Himmel die letzten bunten Feuerwerkskugeln zerplatzt sind, heißt es: „Jetzt aber ab ins be!“ Bei Dehnhardts bieten süße Engel Süßigkeiten an. Außerdem gibt’s Sekt, von der Chefin höchstselbst gebackene, köstliche Lebkuchen und tolle Angebote. Die Stadtwerke offerieren Waffeln, und eine Rolltreppe weiter unten kann man Käsekuchen genießen. Überall ein Kommen und Gehen, aber auch Schauen nach dem Kind in der Krippe, das die Evangelische Gemeinschaft als das große Geschenk Gottes an die Menschen eindrucksvoll figürlich darstellt.

Den irgendwann mit fröhlichen Gesichtern in Richtung Rathausmarkt Ziehenden ist das so nicht ganz bewusst. Sie genießen den Abend einfach so, kommen immer wieder ins Gespräch, oft mit Nachbarn, die man „das ganze Jahr noch nicht gesehen“ hat. Und das ist schön. Fast so schön wie der Gesang und das Gitarrenspiel von den „WhyNotAcoustics“ Sigi Arnold und Rüdiger Brinkmann, die mit dem passenden Simon and Garfunkel-Hit das abendliche „Feeling“ auf „groovige“ Höhen hieven.