Gefahr durch Blaualgen: Stadt Bebra warnt vorm Baden im Breitenbacher See

Von: Rainer Henkel

Teilen

Die Stadt Bebra hat das Badeverbot im Breitenbacher See aufgehoben. Vom Baden rät sie trotzdem stark ab, da das Gewässer extrem mit Blaualgen belastet ist.

Breitenbach – Vom Baden im Breitenbacher See wird abgeraten in diesen Tagen. Der Grund: Das Gewässer ist extrem mit Blaualgen belastet. Das Verbot, das zunächst seit Samstag galt, wurde mittlerweile in eine dringende Empfehlung umgewandelt, wie Jasmin Krenz, Pressesprecherin des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, erklärt. In unserer gestrigen Ausgabe hatten wir über das Verbot berichtet – entsprechende Schilder wiesen an mehreren Stellen auf die Gefahr von Blaualgen hin. Zudem ist das Gewässer an mehreren Stellen mit Flatterband abgesperrt.

Baden wurde gefährlich: Stadt Bebra veranlasste Verbot

Blaualgen können Giftstoffe produzieren, die bei Badenden zu Hautreizungen oder gar Vergiftungen führen können (siehe Hintergrund). Die kurzfristige Sperrung hatte nicht das Gesundheitsamt des Landkreises, sondern die Stadt Bebra veranlasst. Sie hatte auch die Schilder anbringen lassen, wie Isabel Steinbach, Leiterin des Ordnungsamts der Biberstadt, erklärt. Gemeldet worden war der massive Algenbefall von den Rangern der Stadt. „Da mussten wir am Wochenende schnell reagieren“, sagt Steinbach.

Breitenbacher See in Bebra steht nun unter Beobachtung

Vom Baden wird abgeraten – das gilt auf dem Breitenbacher See nahe dem Bebraer Stadtteil. Die Blaualgen können für Menschen und Tiere schädlich werden. © Thomas Klemm

Der See steht nun „unter Beobachtung“ durch die Ranger. Die Verbotsschilder sollen im Lauf des heutigen Dienstages ausgetauscht werden, am Ende der Woche soll die Lage neu bewertet werden, sagt die Ordnungsamtsleiterin. Dies geschieht auf Basis von Messungen, die das Gesundheitsamt des Kreises veranlasst, führt Pressesprecherin Krenz aus, aber auch einfach nach Sicht. „Die Gesundheitsaufsicht nimmt ohnehin regelmäßig Gewässerproben“, betont Krenz.

Sie erinnert sich, dass die Lage im vergangenen Jahr zur selben Zeit ähnlich war. Zwar heißt es üblicherweise, dass besonders hohe Temperaturen den Blaualgenbefall von Gewässern begünstigen, sodass die aktuelle Situation aufgrund der kühlen Witterung verwundern könnte.

Regen fördert Blaualgen im See

Jedoch hänge die Menge der Blaualgen auch vom Nährstoffgehalt des Wassers ab, und der steige, wenn es regne, erklärt Krenz. Auch die Tatsache, dass die Fulda nahe sei, trage zum Nährstoffaustausch bei. Auf der Internetseite des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden ist die Sperrung noch nicht ausgewiesen. Die entsprechende Seite bescheinigt dem Breitenbacher See wie auch dem ebenfalls im Kreisgebiet gelegenen Seepark bei Kirchheim „ausgezeichnete Wasserqualität“. Allerdings verweist die Behörde klar darauf, dass Freigabe beziehungsweise Sperrung den örtlichen Gesundheitsbehörden obliegt. Der Fuldasee bei Breitenbach hat eine Fläche von 13,7 Hektar und ist bis zu sechseinhalb Meter tief. (Rainer Henkel)

Blaualgen – schädlich für Mensch und Tier Blaualgen sind korrekt gesehen gar keine Algen, sondern Cyanobakterien, die die Fähigkeit zur Photosynthese besitzen, also Licht, Wasser und Kohlendioxid in Sauerstoff und Glucose umwandeln können. Ihre blau-grüne Farbe (cyan) gibt ihnen den umgangssprachlichen Namen. Die Bakterien gehören vermutlich zu den ältesten Lebensformen überhaupt auf der Erde. Eine Massenentwicklung von Cyanobakterien kann die Wasserqualität stark vermindern und die Gewässernutzung einschränken. Sie produzieren eine Vielzahl von Antibiotika, Hormonen und Giften, von denen einige zu den stärksten natürlichen Giften gehören, die Mensch und Tier schädigen können. So können bei Badenden allergische Hautreaktionen, aber auch Entzündungen entstehen. Schluckt man cyanobakterienhaltiges Wasser, kann es zudem Magen- und Darminfektionen geben. In Deutschland und in der Schweiz starben in den vergangenen Jahren mehrfach Hunde, die Wasser mit Cyanobakterien getrunken hatten, in Afrika im Jahr 2020 mehrere hundert Elefanten.