Ende der HGV-Winteraktion in Bebra: Viele haben mitgelöffelt

Bebra. Heiße Suppe und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm gehörten auch diesmal wieder zum Abschluss der HGV-Winteraktion in Bebra.

An Lichtmess war es in Bebra weder klar noch schneite es. Die Bauernregel-Wettervorhersage fiel deshalb ins Wasser. Beim Abschluss der Winteraktion der Handels- und Gewerbevereinigung (HGV) ging aber einmal mehr die Post ab.

Und das schon vor 13 Uhr an über 13 Suppentöpfen, denn der von Christian Frank, der in der Nürnberger Straße vor F2Fashion stand, war noch kurzfristig dazugekommen. Dafür schmeckte sein Inhalt ausgesprochen lecker, denn wann gibt es schon einmal eine aus einer Eisbein-Scheibe gekochte und mit Eierstich, Nudeln, Weißwein, Balsamico-Essig und Küchenkräutern abgeschmeckte Bouillon. Frank, im früheren Leben Metzger und Koch, erklärte allen auch gern, wie es gemacht wird. Eva Köck und Meik Ebert waren begeistert, lobten augenzwinkernd aber auch die anderen „Eintöpfe“: „Wir haben schon achtmal probiert und keine Enttäuschung erlebt!“

+ Katharina Schran, Julia Fehr und VR-Bankverein-Vorstand Hans-Georg Germeroth mögen die Piz zasuppe. © Wilfried Apel

In der Nachbarschaft standen Bernd und Marlies Kamolz aus Friedlos. Sie wollten „mal gucken, was es so gibt“ und kommentierten: „Bebra hat sich sehr zu seinem Vorteil entwickelt!“ Das hörte man eigentlich überall - zwischen Pastinakensuppe vor Lingenberg auf der einen und Rote-Linsen-Kokos-Suppe vor dm auf der anderen Seite. Derweil nutzte Barbara Grumm aus Hönebach, die mit ihrem Hund Luna mit dem Cantus von Hönebach angereist war, das gesunde Möhren-Ingwer-Suppen-Angebot von TUI-Reisecenter-Chefin Katharina Tamme, um sich zu erkundigen, ob man bei ihr auch eine Reise nach Georgien buchen kann.

Stadtentwicklungschef Stefan Knoche musste schon relativ früh „Ausverkauft!“ melden. Kein Wunder, denn Knoche und sein Assistent Michael Lehn hatten Gulaschsuppe im Angebot, und die war neben der Pizza-Suppe vor der VR-Bank, wo man beim Büchsenwerfen sogar noch kleine Preise gewinnen konnte, sehr begehrt. Das galt auch für die im Passerella auf Porzellantellern servierte Grüne-Erbsen-Suppe und die Käse-Lauch-Suppe von Ursula Ebert und Ursula Emden, die 2020 einen dritten Zehn-Liter-Topf kochen wollen und schmunzelnd Mitstreiter suchten. Wie alle anderen HGV-Aktiven stellten auch sie lobend heraus, dass viele Besucher mit eigenem Geschirr gekommen waren, um die große Bebraer Suppenküche - insgesamt dürften über 200 Liter Suppe serviert worden sein - leer zu löffeln.

Für das weitere Programm vor der großen Verlosung der HGV-Kaufleute sorgten Fräulein Glitzer und Castello, der Kaspar, Seppl und die Großmutter auf die Puppenbühne zauberte, der TSV-Musikzug, das Tanzstudio Spotlight und das bewährte Gitarren- und Gesangs-Duo WhyNotAcoustics.