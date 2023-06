„Ich nehme die Bilder mit nach Hause“

Bebra – Bei einem tragischen Badeunglück am Pfingstsamstag sind am Breitenbacher See in Bebra ein Junge (13) und ein Mädchen (15) aus Sontra gestorben. Pfarrer Martin Schacht aus Asmushausen gehörte zu den acht Notfallseelsorgern vor Ort. Wir haben mit dem 60-Jährigen, der beinahe die Hälfte seines Lebens als Helfer in diesen Extremsituationen tätig ist, über den Einsatz, belastende Bilder und den Zorn auf Gott gesprochen.

Herr Schacht, sie waren bei dem tragischen Badeunglück am Breitenbacher See als Notfallseelsorger vor Ort. Wie haben Sie den Einsatz erlebt?

ch war zu Hause und das Telefon ging. Der Bürgermeister sagte: „Wir haben einen Notfall am Breitenbacher See.“ Ich hatte keine Bereitschaft, bin aber trotzdem hin. Es war eine Art Déjà-vu, weil ich vor acht Jahren, als ein junger Mann aus Eritrea im See ertrunken ist, auch schon dabei war. Alle waren irre angespannt bei der Suche nach den zwei vermissten Jugendlichen. Die Suche und Betreuung funktionierte trotz der vielen Einsatzkräfte reibungslos. Ich war selbst natürlich auch angespannt: Was kommt da jetzt auf mich zu? Es kann von Schreien und Nicht-wahrhaben-wollen, was ganz normale Reaktionen sind, bis dahin reichen, dass jemand durchdreht. Man hört immer häufiger, dass Helfer auch attackiert werden. Wenn Betroffene wütend sind, dann teile ich diese Wut sogar. Mich macht es auch betroffen, dass solche Dinge passieren. Es gilt dann aber, diesen Zorn zu kanalisieren.

Wie war es in diesem Fall?

Ich bin dem Bruder des verunglückten Jungen zugeteilt worden. Er war mit auf dem Boot und damit gleich mehrfach betroffen: als Angehöriger, Zeuge, Helfer. Er hat noch versucht, die Jugendlichen zu retten. Das Bild, was sich mir bot, war: Er hockte. Er saß nicht, er hockte, und hatte nur eine Badehose an. Er zitterte massiv. Ich habe mich dann vorgestellt, dazu gehockt und nach dem Namen gefragt. Und ob er erzählen möchte, was passiert ist.

Schon bei Beileidsbekundungen fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Gibt es eine Art Leitfaden für Notfallseelsorger?

Selbst viel Reden ist nicht drin. Es geht darum, dem anderen die Chance zu geben, über das Erlebte zu sprechen. Dann löst sich manchmal etwas und es kommt zu der Frage: Warum ist das passiert? Viele Menschen haben unheimlichen Druck, weil sie sich schuldig fühlen an einem Unglück. So war es auch bei diesem jungen Mann: Er hat mir geschildert, wie er die Hand seines Bruders gehabt und ihn nicht aus dem Wasser bekommen hat. Da gilt es, zu entlasten. Zu sagen: „Sie haben alles probiert. Sie wären selbst fast ertrunken.“ Empathie zu zeigen ist das Wichtigste. Was kann ich tun, um die Situation etwas zu verbessern? Ich kann das Unglück nicht ungeschehen machen, aber ich kann versuchen, den Menschen so viel Halt zu geben, dass sie es durchstehen können.

Was, wenn reden nicht weiterhilft?

Man versucht, ganz praktische Dinge zu lösen. Die Kleidung des jungen Mannes war klitschnass, weil er mit damit ins Wasser gesprungen ist, um die beiden Jugendlichen zu retten. Also habe ich eine Sanitäterin gebeten, dass sie eine Decke besorgt.

Notfallseelsorger kommen auf sehr persönlicher Ebene mit Betroffenen in Kontakt. Was nehmen Sie aus diesen Extremsituationen mit nach Hause?

Es sind absolute Extremsituationen, keine Frage. Ich nehme Bilder mit. Zum Beispiel, als die zu rettenden Personen geborgen und vom Boot in den Krankenwagen gebracht worden sind. Ich musste den Bruder zurückhalten, dass er nicht dort hinstürzt. Man sieht zu, wie die Einsatzkräfte alles versuchen, um das Unmögliche noch möglich zu machen. Und dann der Moment, als der junge Mann realisiert hat: Mein Bruder ist tot. Das vergisst man nicht.

Wie macht sich dieses Nicht-Vergessen-Können bemerkbar?

Ich war an diesem Abend über vier Stunden im Einsatz, mir war kalt, weil ich keine Jacke dabeihatte. Ich bin mit den Kollegen zur Nachbesprechung in die Feuerwache gefahren, wir haben etwas getrunken und gegessen. Uns ausgetauscht. Dann bin ich nach Hause, habe meiner Ehefrau erzählt, wie der Einsatz gelaufen ist. Um einfach über das Erzählen das Erlebte ein Stück weit zu lösen. Natürlich gilt das Seelsorgegeheimnis. Es ging daher um mein Befinden, damit meine Frau mir Trost geben konnte. Die Nacht war sehr schlecht. Ich hatte viele Träume, war ständig wach und musste am nächsten Morgen zwei Pfingstgottesdienste halten. Die sollten fröhlich sein, so standen sie auch auf dem Papier. Aber ich habe der Gemeinde dann meine Betroffenheit geschildert. Das ging so weit, dass ich nicht mehr reden konnte und geweint habe.

Als Notfallseelsorger ist es Ihre Aufgabe, das Leid anderer mitzutragen. Wann und wie werden sie wieder einfach Martin Schacht und nehmen sich diese Last von den Schultern?

Wir schreiben einen Bericht über den Einsatz, dabei verarbeiten wir schon ein Stück weit, was passiert ist, und finden einen Abschluss. Ich habe auch eine Ausbildung als klinischer Seelsorger, um damit besser umgehen zu können, um besser für die Menschen da sein zu können. Und ich arbeite seit Jahrzehnten im Team, erst in Sontra und jetzt in Bebra. Ich hole in solchen Fällen immer die Kollegen mit ins Boot, weil dabei das Seelsorgegeheimnis gewahrt bleibt. Ein weiterer Weg ist, das Leid an Gott abzugeben – im Gebet, in der Meditation. Das ist ein wichtiges Instrument, um mit den Folgen fertig zu werden. Wir glauben an einen Gott, der über Christus ins Leiden der Menschen involviert ist, der es kennt.

Was sagen Sie Menschen, die nach einem Unglück fragen: „Wo war Gott?“

Es klingt vielleicht ein bisschen banal, aber ich glaube Gott ist genau in der gleichen Situation. Gott ist mit untergegangen. Er ist bei dem Menschen, der ertrinkt, und erlebt dessen Not mit. So verstehe ich meinen Glauben. Der allmächtige Weltenherrscher ist nicht mein Bild von Gott. Ich halte mich an den leidenden Christus, an den Christus, der sich zu den Kindern hinsetzt, damit er mit ihnen auf Augenhöhe ist.

Haben Sie schon erlebt, dass Ihre Hilfe nicht willkommen ist?

Niemand muss in einer solchen Situation mit mir sprechen. Ich habe schon gehört: „Ich brauche keinen Pfarrer.“ Ich sage dann: „Wenn Sie das wollen, werde ich gehen. Aber vielleicht brauchen Sie jemanden, mit dem Sie reden können.“ Das funktioniert. Ich muss als Notfallseelsorger nicht über Gott sprechen. Ich bin dort, damit niemand in so einer Situation allein bleibt und um sie mit auszuhalten.

Entstehen aus Ihren Einsätzen als Notfallseelsorger auch bleibende Kontakte?

Das habe ich schon erlebt, es ist aber eher die Ausnahme. Ich bin einmal zu einem Einsatz in Bebra gerufen worden, bei dem es sehr fraglich war, ob ein Lkw-Fahrer einen Unfall überlebt. Ich war über mehrere Stunden bei der Familie, habe mitgebangt und gezittert. Glücklicherweise hat der Mann es überstanden. Daraus sind mehrere Kontakte entstanden, etwa Geburtstagsbesuche und die Konfirmation der Enkelkinder. Wenn ich in dieses Haus gekommen bin, war das etwas sehr Vertrautes. Ich bin ein Stück weit Teil der Familiengeschichte geworden in einer Phase, in der wirklich alles auf dem Spiel stand. (Von Clemens Herwig)