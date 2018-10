Spannende Erinnerungen an eine unvergessene Zeit: Gretchen Dutschke-Klotz und Wolfgang Wieland in Imshausen.

Als „Erfolgsgeschichte“ in der deutschen Nachkriegsrepublik bezeichneten Gretchen Dutschke-Klotz und Wolfgang Wieland die Nachwirkungen von 1968 im Imshäuser Gespräch.

Das Interesse an der Begegnung mit den beiden Zeitzeugen war groß: Die Halle des Imshäuser Herrenhauses war voll besetzt.

Die wichtigsten Veränderungen, so Wolfgang Wieland, der später zu den Gründern der Alternativen Liste in Berlin gehörte, seien die Überwindung des deutschen Obrigkeitsstaates und die Auseinandersetzung mit den geistigen und personellen Kontinuitäten des Nationalsozialismus nach 1945. Die jüngere Generation habe damals erkannt, dass es möglich sei, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Man habe nicht, wie die eigenen Eltern, nur danebenstehen und nichts tun wollen. Dies sei ein wichtiger Impuls gewesen, der viele junge Menschen angesichts der Notstandsgesetze und des Vietnam-Krieges auf die Straße getrieben habe.

Falsche Nachrichten

Wieland erinnerte sich zudem lebhaft an den 2. Juni 1967, an dem die Proteste gegen den Staatsbesuch des Schahs mit dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg endeten. Nachdem zunächst gezielt die falsche Nachricht verbreitet worden war, dass ein Polizist erstochen worden sei, sei der Tod Ohnesorgs erst am folgenden Tag gemeldet worden.

„Wir sahen damals, es gibt keine Gerechtigkeit, auch die Medien berichteten entsprechend“, so Wieland. Es sei weiter gegen die Demonstranten gehetzt worden, das habe letztlich mit zu dem Attentat auf Rudi Dutschke geführt. Dennoch sei der Weg in den Terrorismus und in die Radikalität, der von einigen wenigen eingeschlagen wurde, ein Irrweg und ein Zeichen der Ohnmacht gewesen. Man habe allerdings nur wenige der damaligen politischen Ziele umsetzen können, konstatierte Wieland, dennoch sei es zu entscheidenden gesellschaftlichen Veränderungen gekommen.

Liebe auf den ersten Blick

Gretchen Dutschke-Klotz bezeichnete sich selbst als „Wahldeutsche“. Als junge Studentin kam sie aus den USA nach Deutschland, vor allem um die Sprache zu lernen. Sie schilderte ihre erste Zufallsbegegnung mit ihrem späteren Ehemann Rudi Dutschke. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. Dutschke verpasste ihr jedoch zunächst einen Dämpfer, indem er ihr signalisierte, dass in seinem Leben kein Platz für eine Beziehung sei, weil die Revolution an erster Stelle stehe. Dennoch habe sich ihre Partnerschaft gefestigt, sodass sie – entgegen der Ressentiments vieler Akteure der 68er-Bewegung gegen die „bürgerliche Kleinfamilie“ – auch heirateten. Sie sei für ihn stets Partnerin und Vertraute gewesen.

Von Ute Janßen