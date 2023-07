Mit Musik und Tanz

Zwei Tage lang herrschte in der Biberstadt ausgelassene Stimmung beim diesjährigen Stadtfest. Auf den Bühnen am Marktplatz wechselten sich Gesangs- und Tanzeinlagen ab. Die Besucher waren begeistert. Bis zu viertausend Besucher kamen in die Inneenstadt, bilanzierten die Veranstalter.

Rubriklistenbild: © Herbert Vöckel