Bunter Gruß aus der Kita: Kinder in Bebra bekommen Überraschungspäckchen

Mit einem besonderen Gruß haben die Erzieherinnen der Bebraer Kita Tabalugaland Kinder, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, wissen lassen, dass sie weiter an sie denken.

Fast 90 Kinder müssen derzeit zu Hause bleiben. Die Erzieherinnen haben sie jetzt wissen lassen, dass weiter an sie gedacht wird. Unter dem Motto „Ihr seid nicht allein – wir sind füreinander da, auch wenn wir uns nicht sehen“ haben sie Überraschungspäckchen gepackt und „ihren“ Kindern mit bunten Aufdrucken in den Briefkasten gesteckt.

In den Päckchen, die fast schon kleine Tüten sind, gab es mancherlei zu entdecken: Zunächst einmal ein Pixibuch, dann aber auch Ausmalbilder, Stifte, ein Geduldspiel, ein kleines Puzzle, dazu Süßigkeiten und ein Rezept für Kinder und Eltern, um gemeinsam zu backen oder zu kochen.

Die gemeinsamen Aktionen sind es vor allem, die in der von Angst vor dem Corona-Virus geprägten Zeit sowohl Kindern als auch Erzieherinnen fehlen. „In der momentanen, von Kontrollverlust gekennzeichneten Situation scheiden gerade die psychologisch so wichtigen sozialen Kontakte aus“, stellt Kita-Leiterin Kirsten Krüger-Conrad fest. So mancher setzte stattdessen verstärkt auf digitale Medien. "Meiner Meinung nach brauchen Menschen – und ganz besonders Kinder – aber ganzheitliche Erfahrungen. Neben Auge und Ohr wollen auch die anderen Sinnesorgane angesprochen werden. Etwas in die Hand nehmen, etwas riechen, etwas spüren können – nur wenn das möglich ist, fühlt man sich wirklich lebendig.“

Kein Balkon, kein Garten: Oft gibt es keine Alternative zum Alltag in der Wohnung

Krüger-Conrad und ihre Kolleginnen wissen, dass sehr viele Familien, gerade auch von Kindern der Kernstadt-Kita Tabalugaland, in beengten Wohnverhältnissen, ohne Balkon und Garten, leben und dass Spielplätze als Orte der Freizeitgestaltung ausfallen. Also dass es außer Spaziergängen so gut wie keine Alternativen zum Aufenthalt in der Wohnung gibt.

„Jeder Punkt bedeutet für sich allein genommen schon erhöhten Stress für Eltern und Kinder. Alles zusammen genommen und ergänzt um die wachsende Angst vor dem, was passiert, wenn die eigene Familie von einer Covid-19-Erkrankung betroffen wäre, lässt den Druck gewaltig ansteigen – und das umso mehr, je länger die Corona-Krise andauert“, sagt die Kita-Leiterin. Gerade deshalb war und ist es allen Erzieherinnen der Kita Tabalugaland ein Anliegen, „ihre“ Familien nicht allein zu lassen und ihnen „mit einem Lächeln per Päckchen“ eine Atempause zu verschaffen.

Beim Überraschungspäckchen mit Beschäftigungsmöglichkeiten soll es seitens der Kita nicht bleiben. Die Kita-Leitung bittet alle Eltern darüber hinaus, von den ganz persönlichen, zu Hause stattfindenden Eltern-Kinder-Aktivitäten Fotos anzufertigen. Kirsten Krüger-Conrad: „Es wäre es schön, wenn möglichst viele Kinder zwei bis drei Fotos mitbringen würden, wenn wir uns irgendwann – hoffentlich bald – in unserer Kita wiedersehen. Wir Erzieherinnen könnten die Corona-Zeit, die außergewöhnlichen Erfahrungen und die Gefühle mit den Kindern dann im Rahmen der individuellen Portfolio-Arbeit aufarbeiten.“