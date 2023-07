Bebra bekämpft den Versorgungsengpass mit eigenem Ärztehaus

Von: Clemens Herwig, Wilfried Apel

Das Praxis-Team des Ärztehauses in Bebra mit von links Petra Ulrich, Basema Abdo, Kerstin Schäfer, Liane Kolle, Maria Dettmann, Katja Müller, Dr. Dietrich Semm, Praxismanagerin Neta Ramadani, Gloriette Temole und den den Geschäftsführern Behcet Iscioglu (medizinisch) und Volkmar Hanf. Viele weitere © Wilfried Apel

Das Medizinische Versorgungszentrum der Stadt Bebra ist in neue Räumlichkeiten an der Nürnberger Straße umgezogen. Das kommunale Ärztehaus soll einen Versorgungsengpass bekämpfen.

Bebra – Es ist voll am Samstagvormittag in den neuen Praxisräumen des ersten kommunalen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Bis Freitagabend haben die Handwerker noch im Haus an der Nürnberger Straße in Bebra gewirbelt, zuletzt wurden die Computer miteinander vernetzt – am Samstag ist aber alles fertig, als die 50 geladenen Gäste und später die Besucher zum Tag der offenen Tür kommen. „So voll wird es hoffentlich nicht jeden Tag sein“, scherzt Bebras Bürgermeister Stefan Knoche, bevor er ernst wird und lobt: „Aus Ideen sind Räume entstanden, Räume gefüllt mit echtem medizinischen Personal. Menschen aus Bebra und Menschen, die nach Bebra gekommen sind, weil wir Ideen in die Realität umgesetzt haben.“

Das MVZ der Eisenbahnerstadt, das seit Januar in einer Praxis am Röse-Kreisel betrieben worden ist und nun in seinen „richtigen“ Räumlichkeiten öffnet, ist aus der Not heraus geboren: Bebra hat den Kampf gegen den Hausärztemangel nach mehreren Praxisschließungen ohne Nachfolge selbst in die Hand genommen und investiert rund 1,5 Millionen Euro in die städtische Tochter „be!med – Das Gesundheitszentrum“, die hinter dem Versorgungszentrum steht.

Geschäftsführer-Duo: Seid Mediziner, überlasst den Rest anderen

Deren kaufmännischer Geschäftsführer Volkmar Hanf, der für die neue Aufgabe seine Position als Bebras Erster Stadtrat abgegeben hatte, bezeichnet die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) als „medizinischen Arm der Stadt“. Die Tochterfirma arbeitet ähnlich dem öffentlichen Rundfunk eigenständig und wird von einem Verwaltungsrat kontrolliert. Der Grundgedanke, den Hanf und sein medizinischer Konterpart als Geschäftsführer, Behcet Iscioglu aus Rotenburg, für ihre Ärzte verfolgen: Sei Mediziner, kümmere dich um die Menschen – überlasse den Rest anderen. Dennoch bekommen die Familien der Mitarbeiter auf der langen Liste mit Danksagungen einen prominenten Platz: „Es gibt wohl keinen Angehörigen, der nicht irgendwie mitgeholfen hat“, sagt Hanf.

Das unterstreicht auch das Bebraer Urgestein Dr. Dietrich Semm – der Arzt für Allgemeinmedizin, in dessen Praxisräumen das „be!med“-Gesundheitszentrum seine ersten Schritte getan hat, findet sich in einer neuen Rolle wieder: „Wenn man als Einzelkämpfer tätig war, genießt man es, in einem Team arbeiten zu können – und unseres ist sehr gut.“ Es brauche Gesundheitsversorgung vor Ort und nicht in weit entfernten Zentren, mahnt Semm. Alte Strukturen müssten aufgebrochen werden, Bebra sei dabei. Seine Kollegin Gloriette Temole, die als Fachärztin für Allgemeinmedizin wie Semm zu den drei Hausärzten des Versorgungszentrums zählt, sagt: „Es ist uns bewusst, dass wir eine große Aufgabe übernehmen. Lassen Sie sie uns voller Hoffnung, Liebe und Geduld angehen, um unsere Patienten gut zu versorgen.“

Moderne Praxis auf 400 Quadratmetern

Rund 400 Quadratmeter stehen dafür im Erdgeschoss des „Franz 52“ des VR-Bankvereins zur Verfügung. Die modernen Praxisräume seien „wohldurchdacht“, sagt Geschäftsführer Hanf – so gibt es beispielsweise eine Durchreiche vom Patienten-WC zum Labor. Mit Schwarz-Weiß-Bildern aus der Eisenbahnerzeit folgt auch die MVZ-Deko dem Trend jüngerer Neueröffnungen in Bebra.

Ein besonderer Dank samt Blumenstrauß geht an die Richelsdorferin Martina Linss: Sie hatte als Personalvermittlerin unermüdlich und mit vielen Ideen Kontakte quer durch Deutschland geknüpft. „Wir sind noch nicht am Ziel, aber die offizielle Eröffnung ist der für die Öffentlichkeit greifbarste Meilenstein“, sagt Rathauschef Stefan Knoche. Drei bis fünf Jahre soll es dauern, bis das Medizinische Versorgungszentrum der Stadt schwarze Zahlen schreibt.

Es wird Kraft kosten, und Geld. Doch Bebra wäre nicht Bebra, würde die Förderung fehlen: Per Videoschalte grüßt auch Staatssekretärin Anna Janz vom Hessischen Sozialministerium, das den MVZ-Aufbau in der Biberstadt mit bis zu 138 000 Euro unterstützt. (Wilfried Apel, Clemens Herwig)