Kommunales MVZ ist auf Kurs: Bebra schließt Engpass mit drei Hausärzten

Von: Clemens Herwig

Umzug im Juli: Vom Röse-Kreisel geht es die Nürnberger Straße hinauf. Rund 400 Quadratmeter stehen dem Medizinischen Versorgungszentrum im Erdgeschoss des Franz 52 zur Verfügung. Unser © Clemens Herwig

Im Kampf gegen den Hausärztemangel hat Bebra einen bisher im Landkreis einmaligen Schritt gewagt: Die Eisenbahnerstadt baut mit ihrer Tochterfirma „be! med“ ein eigenes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) auf und investiert bis zu 1,5 Millionen Euro.

Bebra - Die erste Finanzspritze der Stadt – rund eine halbe Million Euro – ist dabei noch nicht aufgebraucht, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Volkmar Hanf.

Das Defizit werde inklusive des Vorjahres zum Jahresende 2023 voraussichtlich 510 000 Euro betragen. Und das, obwohl bereits seit Januar das „operative Geschäft“ in einer gemieteten Praxis am Röse-Kreisel läuft – zunächst mit zwei und seit April mit drei Hausärzten, die das kommunale MVZ angestellt hat.



Anfang Juli soll die Praxis in das Erdgeschoss im sogenannten Franz 52 an der Nürnberger Straße in der Innenstadt umziehen. Für die 100-prozentige Tochterfirma der Stadt, die als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ähnlich wie der öffentliche Rundfunk eigenständig arbeitet, ist es bereits der dritte Standort. Zunächst sollten die Ärzte im Haus Nora am Einkaufszentrum praktizieren. Weil mit dem Aus für den Biomarkt des VR-Bankvereins im Herbst an der Nürnberger Straße aber die rund 400 Quadratmeter umfassenden und damit etwa doppelt so großen Räumlichkeiten frei wurden, änderten sich die Pläne. Volkmar Hanf spricht von einer „Win-Win-Situation“.



Derzeit verfügt die „be! med“ über 2,5 Hausarztsitze, die mit drei Medizinern besetzt sind. Das Bebraer MVZ hat sich damit zunächst alle Hausarztsitze der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gesichert, die für das Mittelzentrum Rotenburg-Bebra – also die beiden Städte und die Gemeinden Ronshausen und Alheim zur Verfügung standen. Hanf betont, dass Sitze zurückfließen, die in der Übersicht der KV noch nicht auftauchen: „Da macht sich die Planwirtschaft bemerkbar“. Dr. Martin Ebel, Sprecher der Hausärzte im Kreis, und die KV hatten bei Bekanntwerden der Pläne davor gewarnt, dass MVZ permanent in kommunaler Hand zu lassen. Die mittelfristige Übergabe in einen privatwirtschaftlichen Betrieb sei in Bebra weiterhin das Ziel, betont der Geschäftsführer.



„Wir haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben: Das erste kommunale MVZ im Kreis zu schaffen“, sagt Bürgermeister Stefan Knoche. Viele hätten vor dem Schritt und seinen Risiken gewarnt, „aber wir beweisen, dass es geht“.

Vierter Hausarzt wird gesucht

Für das Projekt in Bebra, ein eigenes kommunales Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) aufzubauen, gibt es auch hessenweit nicht viele Vorbilder – im Vogelsbergkreis sind die Gemeinden Grebenhain und Freiensteinau und der Landkreis selbst an einer GmbH beteiligt, in Schwarzenborn im Schwalm-Eder-Kreis ist die Stadt Träger der dortigen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR). Dennoch hat Bebra den Schritt gewagt – und ist bisher auf Kurs.

Mit den Ausgaben liege die „be! med“ bisher „gut im Plan“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Volkmar Hanf. Für den Praxisbetrieb mit drei Ärzten rechnet er mit jährlichen Ausgaben von rund 900 000 Euro – die gilt es künftig ohne Zuschüsse zu erwirtschaften, wenn das MVZ wie geplant in drei bis fünf Jahren schwarze Zahlen schreiben soll. Die bereits in Aussicht gestellten 1,5 Millionen Euro aus der Stadtkasse „dürften eher für fünf als für drei Jahre halten“, sagt Volkmar Hanf.

Für das kommunale MVZ wurde ursprünglich mit 1,5 Hausarztsitzen geplant. Jetzt sagt der Geschäftsführer: Um das Ärztehaus „vernünftig bespielen zu können“, seien mindesten zwei Sitze nötig. Medizinischer Leiter in Bebra ist der Facharzt für Innere Medizin Ahmad Abu Shanab, der durch seine Ausbildung auch eine hausärztliche Versorgung übernehmen darf. Der Medizinier war bisher in Nordrhein-Westfalen hauptsächlich an Kliniken tätig.

Unterstützt wird er von der Fachärztin für Allgemeinmedizin Gloriette Temole, die in Alheim wohnt und ihre Ausbildung zum Facharzt in der Bebraer Praxis Kroker gemacht hat, sowie noch voraussichtlich bis Ende des Jahres von Dietrich Semm. Der Arzt für Allgemeinmedizin praktiziert seit 1965 in Bebra und ist zum Frühjahr zur „be! med“ gewechselt. Der 66-Jährige hat dabei seinen Hausarztsitz an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zurückgegeben und einen halben Sitz bei der „be! med“ übernommen. Neben den drei Ärzten beschäftigt das kommunale MVZ fünf Medizinische Fachangestellte, den kaufmännischen Geschäftsführer Hanf und den medizinischen Geschäftsführer Behcet Iscioglu sowie zwei Reinigungskräfte.

Die städtische Tochter hat zum Jahresbeginn Dietrich Semms Personal, Inventar und den Patientenstamm übernommen und sich bis zum Umzug ins „Franz 52“ an der Nürnberger Straße in die Praxisräume des Mediziners eingemietet. Das sorge, so Geschäftsführer Volkmar Hanf, für einen reibungsloseren Übergang für die Patienten.

Interesse hat die AöR auch am Arztsitz von Dr. Yahia Kabel – der Mediziner hatte im Oktober 2021 die Praxis Gonzoreck-Schweitzer in Bebra übernommen, ist aber im Frühjahr 2023 verstorben. Die Gespräche mit den Erben laufen, sagt Volkmar Hanf – Arztsitze der KV dürften innerhalb einer Frist verkauft und vererbt werden. Die „be! med“ wirft in diesem Fall ihren Hut in den Ring, ohne bereits einen vierten Mediziner parat zu haben. Auch dafür sei das städtische Unternehmen aber in Gesprächen.

Die Entlastung durch das MVZ sei bereits spürbar, sagt Bürgermeister Stefan Knoche – vor allem bei den überlaufenen Bebraer Hausärzten. Die Stadt halte mit ihren Engagement derzeit den Status Quo. „Wir bauen jetzt auf und können schon handfest etwas zeigen“, sagt der Rathauschef. (Clemens Herwig)

Das MVZ soll am 1. Juli an der Nürnberger Straße 52 eröffnen. Von 11.30 bis 14.30 Uhr wird zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.