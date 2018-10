Leipziger Pfeffermühle zu Gast in Ellis Saal in Weiterode

Im Überwachungsstaat ist bei der Leipziger Pfeffermühle ein neues Zeitalter angebrochen: Die Drohne ist hier als Taube getarnt. Unser Bild zeigt bei ihrem Auftritt am Freitagabend in Ellis Saal in Weiterode von links: Matthias Avemarg, Stephanie Hottinger und Michael Rousavy.

Weiterode. Aktuelle Themen durch die Leipziger Pfeffermühle gedreht – das bot die Kabarettgruppe am Freitagabend bei ihrem Auftritt in Ellis Saal in Weiterode. „Agenda 007“ hieß das Programm der Sachsen, die mit satirischem Biss für Begeisterung sorgten.

Mit einer Mischung aus spritzigem politischem Kabarett und großartiger Musikalität begeisterte die Leipziger Pfeffermühle am Freitagabend im voll besetzten Ellis Saal in Weiterode. „Agenda 007“ hieß das intelligente wie gnadenlose Programm, das sich endlich mal nicht den Besser-Wessis und Jammer-Ossis widmete.

Die Darsteller der Pfeffermühle packten mit grandiosem satirischem Humor und zwei wunderbaren Musikern die aktuellen Themen an. Und dabei hauten sie mächtig auf die Pauke: schonungslos und auf hohem Niveau.

Das neue Zeitalter im Überwachungsstaat oder auch der Verfassungsschutz standen immer wieder auf ihrer Agenda: Zum Beispiel die Drohne, die aussieht wie eine Taube (übrigens eine herrlich skurrile Requisite). Sie agiert in der Luft und kann erkennen, ob die Zielperson Schweinefleisch isst.

+ Im Schrebergartenverein gibt es strenge Regeln: Matthias Avemarg (links) erklärt sie Massud aus Syrien (David Hobeck). © Susanne Kanngieser Oder die Eltern, die ihr Kind mit Smart Watch und Smartphone überwachen, um festzustellen, dass der Zwölfjährige sicher den Schulweg erreicht. Ein Schrebergärtner (herrlich: Matthias Avemarg) erklärt einem Syrer in gebrochenem deutsch-englisch die Spielregeln, wenn er einziehen will. Besonders muss er „The Kauderwelsch of the Muezzin zu angemessenen Zeiten“ einhalten. Syrer Massud, wunderbar stoisch gespielt von Trompeter David Hobeck, sagt zum Schluss: „It´s furschtbar“.

Auch der Integrationsblues, mit Mundharmonika, Blockflöte, Trompete und Mundharmonika gespielt, kam bestens beim Publikum an. Integration, die Zweite: Matthias Avemarg als Bruder von Massud, der herrlich überspitzt und mit verdrehten Silben erzählt, wie er zunächst in einer „Reine-Jungs-Firma“ für Sauberkeit sorgte und dann für „Mangela Aerkel“ arbeitete. Feinsinnige Gedankensprünge gab es in fast jeder Szene des rasanten 90-minütigen Programms. Überragend waren alle Darsteller, besonders Stephanie Hottinger mit ihrer starken, ausdrucksvollen Stimme. Und Michael Rousavy, der in der Rolle als etwas verhinderter Trottel oft zeigte, welch ein Wadenbeißer mit gefährlicher Zunge er als Wut-Bürger sein kann. Vollblutmusiker Marcus Ludwig begeisterte mit vielseitigen Arrangements am Piano – genial natürlich immer auch im Zusammenspiel mit Trompeter David Hobeck. Dieter Hildebrandt hätte seine Freude an diesem Quintett gehabt. Es gab viel Applaus, eine Zugabe und am Ende auch noch ein besonderes Statement der Darsteller ans Publikum: „Wir lieben Euch.“

Von Susanne Kanngieser